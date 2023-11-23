恒指市況｜恒指半日跌64點　ATMXJ個別發展 (持續更新)

港股今早向下。恒指低開54點，報17,680點；國指高開不足1點，報6,075點；科指高開0.2%，報4,038點。
【13:55更新】
恒指現跌39點，報17,694點；科指升0.82%，報4,062點。
ATMXJ個別發展，其中美團（3690）午後跌逾1%；阿里巴巴（9988）跌0.9%；騰訊（700）逆市升0.7%；小米（1810）跌0.7%；京東（9618）升0.5%。
遠洋（3377）午後初段升逾30%。
【12:40更新】
恒指半日跌64點，報17,669點，大市半日成交409.22億；科指升0.52%，報4,050點。
內房造好，其中旭輝（884）升逾55%；遠洋（3377）升近29%；碧桂園（2007）升逾17%；龍湖（960）升9.7%，為半日表現最好藍籌。
百度（9888）續升逾5%；新世界（017）跌3.9%，為半日表現最差藍籌。
【10:15更新】
恒指現跌33點，報17,701點；科指升0.99%，報4,069點。
國美零售（493）再揚，升幅擴至17%；新世界（017）除淨，股價跌5%；六福珠寶（590）發盈喜，股價今早逆市升逾3%。
重磅股，滙豐（005）、友邦（1299）、港交所（388）分別跌1%；中移動（941）逆市靠穩升0.2%。