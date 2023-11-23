熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-23 13:56:00

恒指市況｜恒指半日跌64點　ATMXJ個別發展 (持續更新)

分享：
港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

港股今早向下。恒指低開54點，報17,680點；國指高開不足1點，報6,075點；科指高開0.2%，報4,038點。

【13:55更新】

恒指現跌39點，報17,694點；科指升0.82%，報4,062點。

ATMXJ個別發展，其中美團（3690）午後跌逾1%；阿里巴巴（9988）跌0.9%；騰訊（700）逆市升0.7%；小米（1810）跌0.7%；京東（9618）升0.5%。

遠洋（3377）午後初段升逾30%。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

【12:40更新】

恒指半日跌64點，報17,669點，大市半日成交409.22億；科指升0.52%，報4,050點。

內房造好，其中旭輝（884）升逾55%；遠洋（3377）升近29%；碧桂園（2007）升逾17%；龍湖（960）升9.7%，為半日表現最好藍籌。

百度（9888）續升逾5%；新世界（017）跌3.9%，為半日表現最差藍籌。

【10:15更新】

恒指現跌33點，報17,701點；科指升0.99%，報4,069點。

國美零售（493）再揚，升幅擴至17%；新世界（017）除淨，股價跌5%；六福珠寶（590）發盈喜，股價今早逆市升逾3%。

重磅股，滙豐（005）、友邦（1299）、港交所（388）分別跌1%；中移動（941）逆市靠穩升0.2%。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受