恒指技術彈 渣打預測：明年闖3萬關

港股從二萬五關水平技術反彈，大行對來年續樂觀，渣打料恒生指數明年可高見3萬大關！渣打財富方案首席投資辦公室認為，中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長料從今年低基數反彈，維持「超配」評級，而歐洲(英國除外)和日本股票則降至「低配」。恒指12個月基本區間預測為28,000至30,000點。 渣打北亞區投資總監鄭子豐指，明年內地進入「十五五」規劃首年，料將推出更有針對性的刺激措施以提振經濟。若投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降，以及政策支持不足，恒指區間或下移至26,000至28,000點。

儲局明年或減息75點子 針對減息預期，鄭子豐認為，目前關稅對商品通脹影響有限，隨就業轉弱，聯儲局明年底前可能再減息75點子。

板塊方面，該行將健康護理提升至「超配」；同時將通訊、科技維持「超配」，而非必需消費品則降至「核心」。對於AI泡沫爭論，鄭子豐認為人工智能資本支出更持久地走高，收入增長仍高於資本支出增速，自由現金流充裕，投資仍屬合理。 金價有力挑戰4800美元 金價方面，渣打香港投資策略主管陳正犖指，受地緣政治風險、各地央行及投資者繼續尋找美元替代方案，料未來一年金價有能力挑戰每安士4,800美元水平。

債券市場方面，陳正犖指美國財政負擔、通脹及聯儲局新主席上任後獨立性可能加劇債券波動。不過新興市場政府債料可受新興市場通脹溫和、貨幣政策鴿派、財政狀況改革以及美元疲弱預期所推動。整體而言，該行料新興市場債跑贏發達市場。 大市方面，恒指昨收報25,468點，全日升233點或0.9%，中國人壽(2628)及李寧(2331)齊齊升約4.3%，為表現最好兩大藍籌。主板成交額1,831億元，按日少9%。滬深港股通淨買入79.1億元，連續3日吸資。