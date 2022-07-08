恒指收市微升資源股造好 三新股掛牌兩潛水

恒生指數收市報21,725點，升82點或近0.4%。恒生科技指數報4,808點，升28點或0.6%。恒生國企指數跌12點或0.17%，報7,551點。全日總成交1,058.5億元。港股高開後早段造好，惟傳出日本前首相安倍晉三遇槍擊後，市場情緒轉趨審慎。

阿里巴巴（9988）升至3個月高位，收市報121.5元，升4.1%；騰訊（700）升0.6%至353.8元，美團（3690）跌0.8%，收報192.8元。

中國考慮提前今年下半年發行地方專項債提振經濟，資源股有高開，惟升幅下午隨大市收窄，洛陽鉬業（3993）最多升逾7.5%，全日升幅為4.8%，收報4.16元；江西銅業（358）升0.4%；紫金礦業（2899）升2.2%；中國鋁業（2600）升2.7%；中國宏橋（1378）上午升逾2.8%後收市倒跌。

阿里巴巴見 3 個月新高 洛鉬最多升 7.5%

大新金融（440）第二大股東日本三菱日聯金融集團（MUFG）表示已出售絕大部份所持股份，並會未來約9個月減持餘下股份。集團股價開市後一路向下，收市報22.95元，跌2.3%。大新銀行（2356）跌1.1%，收報6.38元。

三隻新股首日掛牌，玄武雲（2392）險守招股價，開市後不久曾低見5.91元，較招股價低5.3%，其後在招股價企穩，全日收報6.28元，微升0.6%。其餘兩股份雙雙潛水，魯商服務（2376）收報4.43元，較招股價低25.2%，最多跌過27.4%，未計手續費每手蝕745元；潤邁德（2297）最多跌近2成，凌日收市報5.28元，跌15.4%，每手蝕960元。