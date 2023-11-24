恒指收市｜恒指全日跌351點全周累計升百點　藍籌股僅國藥逆市微升

港股今早向下。恒指低開54點，報17,680點；國指高開不足1點，報6,075點；科指高開0.2%，報4,038點。

【16:50更新】

恒指全日跌351點，收報17,559點，大市全日成交881.49億元；科指跌2.2%，報4,024點；國指跌129點，報6,041點。滬、深港通南下交易全日淨流入50.47億及46.83億元人民幣。

周大福（1929）日前宣布，中期純利升36%並增派中期息，市場關注內地同店銷售表現、品牌重整等進展，全日股價挫10.8%，收報10.74元，為表現最差藍籌；藍籌股中只有國藥（1099）逆市微升。

汽車及內需股跌幅較大，有傳比亞迪（1211）部分車款減價，股價低收近6%，蔚來（9866）及吉利（175）部跌近4%至近5%；潤啤跌逾4%。