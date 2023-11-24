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財經
2023-11-24 17:00:00

恒指收市｜恒指全日跌351點全周累計升百點　藍籌股僅國藥逆市微升

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港股市況。(資料圖片)

港股市況。(資料圖片)

港股今早向下。恒指低開54點，報17,680點；國指高開不足1點，報6,075點；科指高開0.2%，報4,038點。

【16:50更新】

恒指全日跌351點，收報17,559點，大市全日成交881.49億元；科指跌2.2%，報4,024點；國指跌129點，報6,041點。滬、深港通南下交易全日淨流入50.47億及46.83億元人民幣。

周大福（1929）日前宣布，中期純利升36%並增派中期息，市場關注內地同店銷售表現、品牌重整等進展，全日股價挫10.8%，收報10.74元，為表現最差藍籌；藍籌股中只有國藥（1099）逆市微升。

汽車及內需股跌幅較大，有傳比亞迪（1211）部分車款減價，股價低收近6%，蔚來（9866）及吉利（175）部跌近4%至近5%；潤啤跌逾4%。

恒指全周累計升105點，升幅1.7%；科指升1.1%，兩者均連升兩周。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

【15:10更新】

恒指跌幅擴大，現跌353點，報17,557點；科指跌2.3%，報4,022點。

郭台銘宣布退出台灣大選，鴻海系股下跌，富智康集團（2038）最新跌1.6%，報0.61元；鴻騰精密（6088）跌4%，報1.17元。

【12:50更新】

恒指半日跌247點，報17,663點，半日成交413.04億；科指跌1.61%，報4,050點。

周大福（1929）績後挫逾9%；電盈（008）逆市升逾1%破頂。

【10:25更新】

恒指跌271點，報17,639點；科指升1.64%，報4,049點。

國美零售 （493） 股價逆市再升一成，高見0.064元。主要股東黃光裕於上周五（17日）減持6.07億股，每股平均價0.0473元，持股量降至15.88%。

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內房回吐，其中碧桂園（2007） 跌逾5%。車股向下，比亞迪（1211）、吉利（175）跌逾3%。

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