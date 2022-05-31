恒指整固｜疫情封控放寬續利好消費股 恒指50天線上整固再向上

恒生指數輕微低開17點，在50天移動平均線上窄幅徘徊後反升，最新報21,259點。體育用品股連繼續造好，李寧(2331)連升第四天，最新報60.15元，升2.91%。安踏(2020)最新報88.25元，升1.61%。海底撈(6862)升3.81%，最新報15.24元。華潤啤酒(291)升1.77%，百威亞太(1876)升1.72%。

體育用品零售商滔搏(6110)昨天公布2022年2月止年度業績，純利倒退11.7%至24.47億元(人民幣，下同)，收入318.77億元，按年下降11.5%。派末期息7分及特別息23分。連中期息全年共派息43分。滔博第四季度的零售及批發業務總銷售金額按年下跌10%至20%。滔博受追捧，最多升5.38%，最新報5.83元。

體育用品零售商滔搏業績倒退 股價升逾5%

瑞信報告認為，體品股表現主要視乎封城情況及需求復甦，首選特步(1368)。由於投資者憂慮次季銷售遜預期，可能會引致市場下調預測，從而拖累行業股價表現。

摩根士丹利早前發表報告指，體育用品商的銷售逐步改善，疫情最懷的情況可能已過，折扣雖然加大，庫存積壓也增加，但相關情況仍可控，除非再有另一輪疫情大爆發，否則需求將會回復。

大摩引述分銷商指，4月份外資體育用品商跌幅較細，主要由於去年同期仍錄得按年跌幅，而中資體育用品商當時則錄得升幅。5至6月安踏及李寧基數較低下，估計按年銷售下跌會在季末加速收窄。

該行相信，李寧為復甦中最安全的體育用品商，主因品牌動力強勁及庫存結構較好。若內地防疫措施出現放寬訊號，對安踏股價反彈高於同業不會意外，因為FILA對一二綫城市的人流敏感。至於滔搏，銷售恢恢則取決於Nike及Adidas，但相對而言，Adidas品牌的壓力會較大。