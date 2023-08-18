恒指曾失萬八關 北水百億撈 港股拗腰

內房困局下內地經濟堪憂，加上聯儲局議息紀錄突然放鷹指通脹仍面臨上行風險，觸發港股昨一度再瀉429點，至17,900點，失守萬八關，惟及後拗腰向上，曾倒升70點，收市報18,326點，再轉跌2點或0.01%。港股一度低位反彈近5百點，主要受A股低開高走倒升0.4%、以及港股通巨額吸資近百億元帶動。按黃金比率分析，港股技術反彈已接近首個阻力位，18,500點關鍵。

滬深港股通昨合共淨買額99.39億元，為近1個月最多，上海佔49.95億元，深圳佔49.44億元。累計本月港股通暫吸資約440億元，已較上月全月約158億元，多出1.8倍。

港股通周三狠沽盈富 昨反手買32億

北水繼續以指數買賣基金(ETF)為撈貨對象，盈富基金(2800)港股通繼周三遭狠沽、淨沽出50.71億元後，昨轉吸資，合共錄32.04億元淨買額。另外騰訊控股(700)亦吸資近12億元，理想汽車(2015)及小鵬汽車(9868)亦分別有1.03億元及1.6億元淨買額。

值得留意是，盈富基金雖然近月接連成北水撈貨最大目標，但同時亦是沽貨的提款機，內地投資者只傾向短炒，目前滬深合共的盈富持倉只有不足5%；相反南方恒生科技(3033)及恒生中國企業(2828)的北水持倉分別高達26.43%及14.95%，有一定長線客。

恒指黃金比率首個阻力在18500

市場憧憬大市短線續技術反彈。恒指由上月底20,361點急插至昨日低位17,900點，一度累跌2,460點，而反彈0.236的黃金比率在18,481點，已接近大市昨日高位18,399點，倘18,500關企穩，下一站可看反彈0.382的黃金比率，即升至18,840點水平。