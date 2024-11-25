恒指盡吐救市升幅 失守多條均線 政策空窗期走勢疲弱

港股上周走勢明顯疲弱。雖然全周只跌192點，但上周五一舉下跌371點，收報19,229點，消弭周初升幅之餘，更以全周最大日成交1,579億元下跌。從點數看，本輪救市升幅已幾乎盡數消弭。按本輪升勢可以說在內地三大金融巨頭公布救市後翌日(9月25日)開始；高位在10月7日內地長假期回來前一日收在23,099點。 從平均線看，上周五除了一舉確認跌穿60天線(19,646)和10天線(19,673)外，連5天線(19,555)也告失守。從市寬看，目前港股股價高於50天線股分，只有約31%，即約七成股分已經失守50天線。本輪升市是否已經完結，值得投資者留意。

人民幣受壓 失7.25 市場關注對華強硬的美國總統特朗普履任後，內地發展會否受壓。除了甚囂塵上的60%關稅外，其他「卡脖子」措施恐陸續有來。離岸人民幣持續走弱，周六跌到一美元兌7.2566人民幣水平。對比內地政府在連串大招後，或需要再等到12月的中央經濟工作會議，才能有更多大型的救市訊號。 明日大市焦點，包括： 1.恒指換馬：老牌藍籌新世界發展(017)在21年後再次被剔出恒指成分股，加入快手科技(1024)及新東方(9901)。 2.內地政策：國務院周五雖然強調要加強平台經濟發展，但四部委卻也明令要整治網絡平台，從重複推送到操縱榜單；從侵害勞動者權益到利用大數據進行用戶差異化推送，平台股如騰訊(700)、美團(3690)、京東(9618)等影響都值得留意。

3.AI領頭羊英偉達(NVDA)的創辦人黃仁勳來港，並指出三種機器人：汽車、無人機和類人類機器人，可以大規模生產；相關股份明日會否有表現，值得留意。