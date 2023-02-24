恒指偏弱 美股向下調整

恒指昨天早段反彈，下午回跌，是自從農曆年後持續第5個週四“漲”，昨天上午最多漲升200點，不過昨天（0223）下午倒跌72點收在20351，科指升48點收在4149。

昨天的恒指和上週四有些像，上午漲下午跌，不過幅度比較小，另外自2月1日跌破10天線以來，恒指沒有一次收市能在10天線之上，充分顯示弱勢。

連日恒指偏弱加上美股向下調整，阿里巴巴（9888）昨天公佈比預期好的業績，卻先漲後跌，未能帶動港股跟隨昨晚美股的反彈，弱勢呈現，而過去連續3個週五皆是：跌，若果連今天計算，就是連續第4次週五下跌了，這就是節奏效應。

料恒指2月份將跌破2萬點

筆者在2月3日時已用標題寫了：《料恆指2月份將跌破2萬點》，今天上午恒指最低跌至20007，2月期貨恒指最低20005，3月期貨最低19997，看今天下午會否跌破。

本地地產股份新世界（0017）也公佈了差一些的業績，雖然沒有作配股，但派息減少，股價今天最低跌近10％之後反彈，帶動其他地產板塊偏弱，加上A股下跌均拖低恒指跌至2萬邊緣，下週一（0227）乃恒指期貨結算日，股票期權到期日，看是否會在當天跌破2萬點或更深，或是先作反彈，3月份再跌？

回看去年2022年，恒指是在2月份開始下跌，3月中最低跌至18200附近才急速反彈，所以若根據節奏，筆者對未來恒指並不樂觀。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名