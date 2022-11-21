恒指納3股 阿里海爾季檢贏家

恒生指數公司上周五公布季檢結果，藍籌意外新增3隻舊經濟股，分別為內需股康師傅(322)及海爾智家(6690)，以及內房物管股華潤萬象(1209)，成分股增至76隻，當中康師傅為時隔6年後再次躋身藍籌之列。海爾智家同時納入國企股指數，國指新貴還包括理想汽車(2015)、中升控股(881)及去年3月被剔走的中國石油(857)；剔出則為中國燃氣(384)、信達生物(1801)、阿里健康(241)及今年7月納入的嗶哩嗶哩(9626)，成分股維持50隻；恒生科技指數則沒有變動。

按本報估算，目前被動式追蹤恒指、國指及科指的資產總值分別為214億美元、62億美元及113億美元，以此推斷海爾在恒指及國指的合共被動追貨額逾13億元，為藍籌新貴中最多，其餘兩藍籌新貴僅涉約3億元。