恒指能否續升還看人民幣走向

近日港股走勢如坐「過山車」，恒指於周一 (7月29日) 升近220點後，翌日卻跌235點，昨日表現則見神勇，上午經已升逾320點，報17,326點，較上周三收報17,311點還要高。港股日跌日升而且波幅大，認為除了與期內美股道指，與標指和納指走向個別發展有關，藍籌股之中也見一些很久未見升勢股份迎來反彈，包括藥明系。 昨日見藥明生物 (2269.HK) 和藥明康德 (2359.HK)，僅於一個上午分別反彈8.38%和7.71%，相對令股價回到7月中和6月下旬水平。其中周二港股通見藥明康德登上十大成交活躍榜，於A股獲淨買入超過5.70億元人民幣。

收入盈利雙降股價反升 然而，藥明康德於7月29日晚上公佈2024年中期業績，截至2024年6月底收入約172.41億元 (人民幣，同下)，較去年同期減少8.64%；股東應佔溢利約42.40億元，按年倒退20.20%。面對收入和盈利雙降，翌日股價仍一度高見30.85元，升逾7.30%，最終收報29.85元，升幅收窄卻仍升逾3.80%，較同日恒指跌1.37%，明顯逆市造好，認為是市場看股價表現已反映受美國限制業務發展影響「過頭」有關。集團今年首季收入倒退10.95%，計出第二季倒退收窄至6.55%；而溢利倒退由第一季的10.42%，擴大至第二季的26.94%。

價值已被市場低估多年 雖然如此，值得留意股價在上半年累跌達63.25%，截至7月29日收報28.75元，進一步擴大至63.81%，所以若只是反映上半年盈利倒退20.20%，股價跌幅理應不多於30.00%。另可留意盈利於2021至2023年均見增長，分別錄得72.19%、72.91%和21.29%；但相對股價這三年同見下跌，為11.07%、38.93%和3.64%，證明藥明康德的實際價值多年被市場低估。 若以過去三年年結時收市價，相比該年度的每股盈利，市盈率為63.00、24.28和19.91倍，對照上述增長率72.19%、72.91%和21.29%，市盈增長率 (PEG) 均低於1.00倍，依然得出價值多年被市場低估的結論。

藥明康德合理現值參考 若按以上分析，今年暫時股價跌幅理應不多於30.00%，即或保守而言調整至40.00%，股價也不應低於47.65元。故此昨日股價雖已再升近7.40%，收報32.05元，仍較47.65元低32.74%，並考慮到現時市盈率 (TTM) 為9.05倍，較行業平均值為12.50倍低27.64%，確認藥明康德價值現時被低估約三成，意味著短期股價仍具上揚條件。 同系的藥明生物雖未有公佈季度業績，又要等到8月21日才公佈中期業績，昨日股價亦反彈逾9.70%，多於藥明康德的近7.40%，認為與截至7月31日收市，藥明生物和藥明康德分別累跌59.66%和61.08%有關。 本身藥明生物的價值被低估更為嚴重，所以昨日股價反彈幅度較大亦可理解。觀乎現已進入中期業績發佈期，相信有很多股份將見價值重修的股價反映，不過恒指能否續升，還要取決於人民幣走向，美元兌人民幣在岸價昨日截至下午4:00報7.2218，較上日收報7.2479，人民幣突然反彈超過3.60%，帶動恒指全日上升341點，收報17,344點。 人民幣在岸價必須保持在7.2300或更強水平，恒指才具備在未來三至五個交易日重上17,500點並企穩的條件；惟要留意17,800點依然阻力大。