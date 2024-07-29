恒指若失萬七呢個位需守穩

上周五 (7月26日) 恒指終止三連跌，但筆者認為還不宜對後市太早感樂觀，皆因當日恒指繼續「低開高走」見陰燭，已是連續四日出現，證明恒指未有擺脫弱勢。 面對上周二至周四僅三日累跌630點，若見反彈為100點或以上亦不為過；但實則上周五只是上升16點，收報17,021點，與周四收報17,005點相若，就是連續兩日險守萬七關口。另可留意周五曾低見16,924點，創今年4月24日以來最低，即逾三個月低。回顧4月22日至5月20日歷時接近一個月升浪，單是4月22日至5月6日已見十連升。

現時毫無支持位可參考 當時於4月22日至5月2日見「單邊升市」明顯不存在橫行區，緊接在5月3至9日收市位介乎18,313至18,578點，五個交易日內相距265點，平均每日50餘點，反映恒指自5月20日高見19,706點後開始偏軟，落到18,300點以下便不存在橫行區，意味著沒有支持位。 故此隨著恒指於6月11日起收低於18,300點後，跌勢經已形成，如今落到4月24日水平，而早前升浪始於4月22日，正好道出升幅差不多已被全然消化。配合現時毫無支持位可參考，預期本週續跌機會大。

人民幣曾逾八個月最弱 早於7月15日發佈市評文章時命題寫到「人民幣走向左右後市」，當時表示參考美元兌人民幣在岸價，倘若人民幣匯率未能強於7.2450，恒指要繼續受制於18,500點。誠然從7月15日至今，恒指僅高見18,243點，明顯在18,500點以下，而從7月15至24日，人民幣最強見於7月18日的7.2524，未達7.2450。 更於7月24日最弱見7.2775，為去年11月15日 (即超過八個月) 最弱，所以於7月25日恒指低位在17,000點以下，為去年4月26日以來首度處於萬七關口以下有跡可尋。然而，實則於7月25日在岸價走勢大幅波動。

揣摩恒指為何反彈乏力 當日竟一度強見7.2109，為5月17日以來最強，那時恒指高見19,602點，值得考量於7月25日為何恒指跌逾300點收市，卻非出現反彈呢？皆因7.2109見於大概下午4:15，港股經已收市；在岸價最終收報7.2310，與5月30日收於7.2318接近，同日恒指收報18,230點，較19,602點低逾1,370點。 雖然如此，於7月25日恒指收報17,004點，理應昨日港股見顯著反彈，那麼為何實際僅升16點呢？留意截至上周五下午4:00在岸價進一步偏軟至7.2500水平，相對7.2109，不足24小時人民幣貶值近0.54%。