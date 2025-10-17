恒指跌641點　創逾1個半月新低　周大福逆市升逾5%｜港股收市(更新)

阿里美團跌4% 中芯挫逾6% 【16:30更新】88隻藍籌中77隻下跌，科網股拖低大市。騰訊跌近2%；阿里巴巴(9988)、美團(3690)、快手(1024)和百度(9888)均跌4%；中芯國際(981)跌6.5%，跌穿70元，報69.1元。

比亞迪電子(285)跌8.13%，是全日表現最差藍籌；其次是信義光能(968)跌6.79%，報3.43元。 金價破頂，令黃金股有支持，周大福(1929)全日升5.02%，報16.52元，是全日表現最好的藍籌。紫金黃金國際(2259)升0.27%，報147.8元；山東黃金(1787)升0.26%，報37.9元。 恒指跌幅擴大至700點 【15:45更新】恒生指數尾市跌幅擴大至700點，跌穿25,200點關口，低見25,145.34點。 資金避險湧入金市，黃金價格升穿每盎司3,400美元，其中周大福(1928)升逾4%，報16.42元，是目前升幅最大藍籌。 【13:55更新】恒生指數午後跌幅擴大，跌逾500點，跌穿25,400點，大市成交暫錄1,930億元。金價走強，刺激黃金股造好，周大福升5.7%或0.95元，報16.68元，是目前表現最好的藍籌。

阿里巴巴跌3 中芯挫逾5% 【12:30更新】88隻藍籌成份股中有75隻下跌，比亞迪電子(285)跌6.6%，報38.38元，為半日表現最差藍籌；信義光能(968)跌5.4%，報3.48元。 科技股再成跌市主要負累，阿里巴巴(9988)跌3.2%，報156.1元；騰訊(700)跌1.5%，報610.5元；京東集團(9618)跌2%，報125.6元；美團(3690)跌2.7%，報96.05元；小米(1810)跌2.9%，報46.34元。 晶片股續受壓，中芯(981)跌逾5%，報70.1元；華虹(1347)跌逾3%，報78.6元；ASMPT(522)跌逾4%，報84.6元。 金價突破4,300美元再創新高，黃金股半日個別發展。赤峰黃金(6693)升逾1%，報33.02元；今日公布業績的紫金礦業(2899)跌0.14元，報32.88元；紫金黃金國際(2259)則升近3%，報151.7元；山東黃金(1787)升逾2%，報38.8元；周大福(1928)升逾4%，報16.42元，是半日升幅最大藍籌。