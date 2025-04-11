恒指逆勢上揚無懼關稅戰　全日升232點上試兩萬一｜港股收市

車股晶片股強勢 比亞迪升7%冠藍籌

【17:00更新】歐盟和中國據報同意研究制定電動車最低價格，取代歐盟去年加徵的關稅。車股造好，比亞迪(1211)升7%或24.6元，報368.8元；吉利(175)升逾6%，報15.88元，是表現最強的兩隻藍籌。