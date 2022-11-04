恒指重上萬六點大關 成交見逾四個月高 全星期漲近1300點

受到美國審計對中概股的審計工作進展理想，加上市場憧憬內地會逐步放寬防寬限制，恒生指數高開後升幅持續擴闊，下午曾高見16,513點，即較上日升1,173點或7.65%，是10月19日錄得16,923點以來最高位，全日升821點或5.3%，收報16,161點，企穩在20天移動平均線上，全日總成交金額1,886億元，見逾4個月以來最高。

藍籌僅1隻收跌 6隻飆逾一成

恒生科技指數升幅厲害，全日最多升至3,366點，是10月12日見3374點後最高，升幅10.9%，是4月29日後最大升幅。科指最終收市報3,264點，上升228點或7.5%。總結全周，恒指上升1,298點，科指則升442點。