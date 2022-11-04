恒指重上萬六點大關 成交見逾四個月高 全星期漲近1300點

受到美國審計對中概股的審計工作進展理想，加上市場憧憬內地會逐步放寬防寬限制，恒生指數高開後升幅持續擴闊，下午曾高見16,513點，即較上日升1,173點或7.65%，是10月19日錄得16,923點以來最高位，全日升821點或5.3%，收報16,161點，企穩在20天移動平均線上，全日總成交金額1,886億元，見逾4個月以來最高。
藍籌僅1隻收跌 6隻飆逾一成
恒生科技指數升幅厲害，全日最多升至3,366點，是10月12日見3374點後最高，升幅10.9%，是4月29日後最大升幅。科指最終收市報3,264點，上升228點或7.5%。總結全周，恒指上升1,298點，科指則升442點。
73隻藍籌股中，只得電能(006)收市跌0.9%。其餘72隻均報升，當中碧桂園服務（6098）表現最強勢，最多升近2成2，全日收報9.6元，升幅15.4%，連同碧服，全日共有6隻成份股升幅超過1成，其中首批被審計的阿里巴巴（9988）終於一洗頽勢，全日升10.9%，收報69.85元、吉利汽車（175）、京東集團（9618）及李寧（2331）均上升超過14%。
科技股集體走高，美團(3690)升5.7%、京東集團(9618)及騰訊控股(700)分別上揚6.3%及7.8%、百度(9888)增8.9%、網易(9999)及阿里巴巴(09988)亦分別升8.7%及11%；快手(1024)及嗶哩嗶哩(9626)更分別勁彈15.9%及17.2%。