恒指開市｜Snap發盈警拖累美科技股下挫 恒生科技指數低開

恒生指數今早高開3點，報20,115點；恒生科技指數開市報4,015點，低開16點後窄幅上落，最新報4,020點，跌12點。

美國社群媒體平台Snapchat母公司Snap發布預警，由於經濟環境惡化，集團第二季收入及盈利目標將遜於預期。Snap股價重挫最多43%，成史上最大跌幅。盈警衝擊市場信心，美科技股受壓，納斯達克指數最多急瀉3.8%，收市跌幅收窄至近2.4% 。

Snap盈警拖累納指跌最多3.8%

Snap在一份監管文件中表示：「經濟環境已進一步惡化，而且速度比預期快。因此我們認為（本季的）收入和經調整後的除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA），將低於我們2022年第2季指引區間的低端。」Snap原先預估本季營收年比將成長20%至25%，已低於分析師預期。

據報，Snap行政總裁史畢格（Evan Spiegel）在發布給內部員工的備忘錄表示，雖然Snap營收年比將持續成長，但速度慢於目前預期，Snap和其他公司都面臨「通脹與利率升高、供應鏈短缺與勞工干擾、網絡平台政策的調整、以及烏克蘭戰爭等因素的影響」。

史畢格說，在當前的營運環境下，將放慢招聘步代並減慢投資速度，今年已增聘900人，年底前仍計劃招募500名員工。