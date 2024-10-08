恒指闖二萬三 迎A股 大行憧憬萬億救市 提防政策反高潮

港股連日衝高，恒生指數昨更闖越二萬三大關。今日A股國慶長假後復市，市場普遍憧憬大幅高開，加上國新辦今日早上10時舉行救市政策的新聞發布會，市場憧憬大水漫灌，大行普遍預料有1.5萬億元至3萬億元人民幣規模的政策出台。不過外媒有消息指中央的財政政策或者沒有市場憧憬般大，提防今日大市反高潮。
恒指昨再漲362點或1.6%，至23,099點，為2022年2月下旬以來、逾兩年半首次企上二萬三大關，主板成交額2,968億元。A股今日長假後復市，休市期間恒指累計升1,966點或9.3%，加上內媒普遍報道內地爆出散戶瘋湧開戶，以及將召開新聞發布會，介紹「落實一攬子增量政策」，令市場期待A股復市將爆升。
花旗明年看二萬八
花旗假設中國將推出3萬億元人民幣計劃，加上美國踏入減息周期及MSCI中國指數的預測市盈率遠低於新興市場，因而將恒指明年上半年目標價上調24%，至26,000點，明年下半年目標看28,000點。該行又將攜程(9961)及華潤置地(1109)納入H股首選股名單，同時保留騰訊控股(700)、ASMPT(522)、比亞迪(1211)、中國人保(1339)及海爾智家(6690)。
救市規模料2萬億人幣
摩根大通及摩根士丹利均認為，救市方案或涉2萬億元人民幣，惟前者認為內地難以在不減值的情況下避開不良貸款，市場對短期財政刺激的力度可能過於樂觀。瑞銀首席中國經濟學家汪濤指，目前市場憧憬規模約2萬億至10萬億元人民幣，相當於國內生產總值(GDP)1.6%至8%，惟若要今年GDP達約5%的目標，則規模只須介乎1.5萬億至2萬億元人民幣，並預計明年有2萬億至3萬億元人民幣的擴張。
傳實質政策沒憧憬般大
事實上，內地股民對今日復市的情緒高漲，不少憧憬開市即升停板。不過，《華爾街日報》首席中國記者魏玲靈引述消息人士指，市場對中國下一步會如何支持增長，有很多誤解，確實有財政政策正在籌劃中，但沒有市場憧憬般大。