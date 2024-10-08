恒指闖二萬三 迎A股 大行憧憬萬億救市 提防政策反高潮

港股連日衝高，恒生指數昨更闖越二萬三大關。今日A股國慶長假後復市，市場普遍憧憬大幅高開，加上國新辦今日早上10時舉行救市政策的新聞發布會，市場憧憬大水漫灌，大行普遍預料有1.5萬億元至3萬億元人民幣規模的政策出台。不過外媒有消息指中央的財政政策或者沒有市場憧憬般大，提防今日大市反高潮。

恒指昨再漲362點或1.6%，至23,099點，為2022年2月下旬以來、逾兩年半首次企上二萬三大關，主板成交額2,968億元。A股今日長假後復市，休市期間恒指累計升1,966點或9.3%，加上內媒普遍報道內地爆出散戶瘋湧開戶，以及將召開新聞發布會，介紹「落實一攬子增量政策」，令市場期待A股復市將爆升。