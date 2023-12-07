恒指預測｜凱基亞洲料恒指目標19260點 推介多隻焦點股

凱基投顧董事長朱晏民展望明年，預期利好包括加息周期完結、美元回落令資金流入非美股市之外，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策、中央推高赤字率以推動經濟；惟內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，內地議題自然會成為政綱重點將利淡投資氣氛。這好淡爭持的格局將傳導至市場對來年恒生指數的估值上。在正常情景下，反映5年平均9.3倍預測市盈率(PE)，對應恒指目標價19,260點；同時若以上因素再出現轉勢，恒指最差情景或重見7.3倍市盈率，對應恒指目標價為14,500點。

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，由於美國經濟或於明年放緩，而利息暫時仍然高企，估計會繼續為資本市場帶來波動。內地方面，預計中央將加推政策以穩定經濟表現，估值偏低的港股具投資機會。策略上，投資者應專注於盈利能見度高的股份，並於合理估值水平買進，趁回調吸納而不高追是部署上的重中之重」

內地明年經濟增長預測為 4.9%

內地今年首季經濟增長達4.5%，優於預期並提升市場對全年經濟信心，但及後經濟顯著放緩，「三頭馬車」表現均令人失望。其後，隨著不同政策落地，第三季經濟增長為優於預期的4.9%，首三季則為5.2%。第四季經濟只需約4.4%增速，便可達成全年約5%經濟增長目標。但明年經濟仍存挑戰，要防風險同時要增強經濟動力。繼萬億元人民幣特別國債落地、赤字率提高後，中央金融工作會議(前稱全國金融工作會議)已於10月結束，後續將有其他政策落地，以落實會議要求。該行預期明年內地零售銷售有望改善，樂觀情況下全年計按年升幅將約為6%；只是針對固定資產投資，就算製造業及基礎設施投資雙雙向好，料房地產投資按年仍受壓，料整體固投按年增長只能加快至4.4%。估計中央將把明年經濟增長預期目標設置為4.5%至5%區間，最終經濟增長率則為4.9%。

留心美國明年總統大選 或現灰犀牛

另外，中美關係料再影響資本市場，雖然近月中美互動有所回暖，但認為美國對內地遏制態勢其實沒有出現根本性改變。由於美國總統大選將於明年11月舉行，隨著進入選舉期，不排除部分候選人會透過攻擊內地以撈取政治資本。對投資者而言，中美關係及地緣政局變化均需留意，兩者都有機會成為明

年港股市場灰犀牛。