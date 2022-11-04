恒指飆逾千點 科指最多升逾1成 首輪審計取得進展提早完成

港股發威，恒生指數最新飆逾千點，最新報16,390點，上升1,051點或6.85%，暫時最多升1,173點，高見16,513點，成交金額1,162億元。恒生科技指數最多升11%，最新報3,324點，升289點或9.5%。

《彭博社》引述消息報道，美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作。為避免從阿里巴巴（9988）到百勝中國（9987）等數百家公司從美國除牌，中美進行的審計合作看來取得進展。

報道引述消息指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的數十名檢查人員最快這個周末離開香港，早於原來11月中旬的日程。消息人士指出，工作取得進展，儘管中國監管機構要求刪減特定信息。

委員會或未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告

消息指，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。現場檢查結束之後，中國證監會和PCAOB的官員將繼續進行線上溝通。PCAOB發言人和中國證監會未有回覆查詢。