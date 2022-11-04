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財經
2022-11-04 13:57:32

恒指飆逾千點 科指最多升逾1成 首輪審計取得進展提早完成

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恒生指數飆逾千點 科指最多升逾1成 首輪審計取得進展美代表提早離港

有報道指，首輪審計取得進展美代表提早離港，多隻科技股急升，科指最多升逾1成。（資料圖片）

港股發威，恒生指數最新飆逾千點，最新報16,390點，上升1,051點或6.85%，暫時最多升1,173點，高見16,513點，成交金額1,162億元。恒生科技指數最多升11%，最新報3,324點，升289點或9.5%

《彭博社》引述消息報道，美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作。為避免從阿里巴巴（9988）到百勝中國（9987）等數百家公司從美國除牌，中美進行的審計合作看來取得進展。

報道引述消息指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的數十名檢查人員最快這個周末離開香港，早於原來11月中旬的日程。消息人士指出，工作取得進展，儘管中國監管機構要求刪減特定信息。

委員會或未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告

消息指，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。現場檢查結束之後，中國證監會和PCAOB的官員將繼續進行線上溝通。PCAOB發言人和中國證監會未有回覆查詢。

恒生指數飆逾千點 恒生指數飆逾千點 科指最多升逾1成 首輪審計取得進展美代表提早離港

審計消息曝光後，港股午後升幅擴大，恒指曾升最多7.65%，是316日後最大升幅，當日升幅為9.3%。高見16,513點，是101916,923點後最高。

藍籌股中有13隻現時升超過1成，阿里巴巴表現最強勁，暫時升15.7%，報72.9元，為暫時升幅最大藍籌，其次順序為碧桂園服務（6098）、吉利汽車（175）及京東集團（9618）升幅超過14%

科指曾升最多10.9%，是429日後最大升幅，當日升幅為11.0%。高見3,366點，是1012日見3374點後最高。

國指曾升最多8.8%，是316日後最大升幅，當日升幅為12.9%。高見5,626點，是10195,758點後最高。

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