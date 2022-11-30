恒指飆906點越萬八 北水淡友齊沽ETF

港股在期指結算日顯著造好。(中新社)

內地持續出招撐內房，加上憧憬內地放鬆防疫，港股在期指結算日顯著造好，恒生指數以全日最高位收市，報18,204點，漲906點或5.2%；國企股指數報6,236點，升364點或6.2%；恒生科技指數報3,695點，揚262點或7.7%。主板成交1,667.5億元，按日漲逾四成。

深圳港股通淨賣走34億盈富

不過，北水錄淨流出約11億元，其中上海淨買16.29億元，深圳淨沽27.27億元。深圳明顯走資，是因為深圳港股通大手淨沽出兩大港股ETF(指數買賣基金)，盈富基金(2800)淨沽額高達34.02億元，恒生中國企業(2828)亦錄13.82億元淨沽額，不排除內地投資者以ETF作短炒操作。

另外，大市昨沽空額大增至逾317億元，沽空比率19.1%，為偏高水平。淡友目標同樣為兩大ETF，盈富沽空額54.27億元居港股之首，沽空率48.9%；恒生中國企業僅次錄42.95億元沽空額，沽空率60.1%。

中證監推出五項措施支持房企併購及再融資，內房物管股齊爆升，碧桂園服務(6098)升13.7%，為表現最好藍籌；龍湖集團(960)、華潤置地(1109)分別揚11.3%及7.7%，而碧桂園(2007)則升4.5%。