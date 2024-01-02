恒指2024年首個交易日　半日跌245點失萬七關

恒指在2024年首個交易日，高開87點後隨即反覆下跌，半日跌246點，中午報約16,800點，跌245.79點，再次失守萬七點關口，大市成交約430億元。國指半日報5,676點，跌92點；恒生科技指數3,718點，跌46點。

騰訊網易回升 半日最強藍籌

遊戲股方面，騰訊(700)升逾1%，報297.2元，升3.6元；網易(9999)升5%，報147.7元，升7.1元，是半日最強藍籌。惟科技股大致向下，美團(3690)和京東(9618)跌逾2%，分別報79.95元和109.8元；阿里巴巴(9988)跌1%，報74.75元，跌0.85元；百度(9888)終止收購歡聚集團內地直播業務，股價半日跌0.7元，報115.4元；小米(1810)跌1.41%，報15.38元，跌0.22元。