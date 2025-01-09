恒指3日失481點 大行趨謹慎 瑞銀看二萬

中美關係堪憂加上人民幣持續貶值，A股昨瀉逾1.6%後在午後收復失地，恒生指數昨一度挫336點低見19,111點，收市報19,279點，仍失167點或0.9%，連挫3日累跌481點，籠罩在軍企名單陰霾的騰訊控股(700)及小米集團(1810)未跌夠。大行對後市目標亦漸見謹慎，瑞銀年底恒指看20,000點，意味潛在升幅有限。
上證綜合指數昨低見3,175點，收市V彈倒升不足1點，報3,230點；深成指最多曾瀉2.7%，收市跌幅亦收窄至0.5%，報9,944點。兩市成交額1.24萬億元人民幣。
騰訊連挫6日 北水淨撈85億
港股方面，科技股持續疲弱，舜宇光學(2382)大跌7.6%，為表現最差藍籌；小米亦瀉近4%，兩日累挫9.6%；騰訊則再失2.7%，至369.2元，兩日失9.8%，並已連挫6個交易日，為逾1年半以來最長跌浪。
不過內地投資者仍密密掃貨，滬深港股通昨合共淨買入148.72億元，為上月初以來、逾1個月最大額吸資，並已連續14個交易日錄淨流入，累計吸資約1,051億元。捱沽的騰訊昨在港股通吸資近85億元，小米亦有1.4億元入；另外盈富基金(2800)亦吸19.2億元。
中美角力減息步伐仍未明朗
瑞銀投資銀行香港策略師陳志立昨表示，特朗普重返美國白宮，加上聯儲局減息步伐及內地救市措施成效仍為不確定因素，因此該行恒指年底目標為2萬點，較現水平只有721點或3.7%升幅。他又預料，美國最終會對華加徵60%關稅，或在第三季起分階段實施，影響內地今明兩年出口，人民幣年底或低見7.6兌一美元。他續建議以槓鈴策略，一方面偏好穩定收息的基建及電訊股，一方面留意互聯網板塊。
另外，FSMOne(香港)總經理沈家麟亦對今年中港股審慎，以9倍市盈率計，恒指今年目標價看19,750點，潛在升幅2.4%，又指中國股市反彈能否持續，要視乎中美貿易因素及內地長期結構性改革。