恒指3日失481點 大行趨謹慎 瑞銀看二萬

中美關係堪憂加上人民幣持續貶值，A股昨瀉逾1.6%後在午後收復失地，恒生指數昨一度挫336點低見19,111點，收市報19,279點，仍失167點或0.9%，連挫3日累跌481點，籠罩在軍企名單陰霾的騰訊控股(700)及小米集團(1810)未跌夠。大行對後市目標亦漸見謹慎，瑞銀年底恒指看20,000點，意味潛在升幅有限。

上證綜合指數昨低見3,175點，收市V彈倒升不足1點，報3,230點；深成指最多曾瀉2.7%，收市跌幅亦收窄至0.5%，報9,944點。兩市成交額1.24萬億元人民幣。

騰訊連挫6日 北水淨撈85億

港股方面，科技股持續疲弱，舜宇光學(2382)大跌7.6%，為表現最差藍籌；小米亦瀉近4%，兩日累挫9.6%；騰訊則再失2.7%，至369.2元，兩日失9.8%，並已連挫6個交易日，為逾1年半以來最長跌浪。