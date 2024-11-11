恒指55周年誌慶 4大成份股同賀列席藍籌逾半世紀

恒指55周年誌慶4大成份股同獲紀念獎

施穎茵在活動中表示，55年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映着市場的活力及韌性。「有賴我們已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作本行內部參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，我們的業務至今已拓展至橫跨36個市場，令人引以為傲，當中更包括我們最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。」 巫婉雯分享指：「恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此我們積極創新求變，推出具前瞻性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。」

（特約分享）