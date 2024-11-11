恒指55周年誌慶 4大成份股同賀列席藍籌逾半世紀

恒生指數面世至今，一直是最受廣泛引用的香港股票市場指標，更在今年喜迎55周年，日前（7日）便舉行慶祝酒會，邀請到香港特別行政區政府財政司司長陳茂波，聯同恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵及恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯主持誌慶典禮，同場雲集一眾政商及金融界別人士，一起慶祝恒指里程碑。
陳茂波司長特別擔任活動的頒獎嘉賓，向4間自恒指成立以來一直位列成份股的公司頒發「恒生指數55年紀念獎」，分別為中電控股有限公司、香港中華煤氣有限公司、滙豐控股有限公司，以及電能實業有限公司，各公司高層代表親身到場領獎，場面熱鬧。
施穎茵在活動中表示，55年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映着市場的活力及韌性。「有賴我們已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作本行內部參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，我們的業務至今已拓展至橫跨36個市場，令人引以為傲，當中更包括我們最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。」
巫婉雯分享指：「恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此我們積極創新求變，推出具前瞻性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。」
（特約分享）