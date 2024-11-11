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財經
2024-11-11 07:30:00

恒指55周年誌慶 4大成份股同賀列席藍籌逾半世紀

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香港特別行政區政府財政司司長陳茂波頒發「恒生指數55年紀念獎」予4間自恒生指數成立以來一直位列成分股的公司，得獎者包括：滙豐集團亞太區營運長紀睿明（David Grimme）（左一）、香港中華煤氣有限公司常務董事黃維義（左二）、中電控股有限公司首席執行官蔣東強（右二）、以及電能實業有限公司行政總裁蔡肇中（右一）。

恒指55周年誌慶4大成份股同獲紀念獎

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恒生指數面世至今，一直是最受廣泛引用的香港股票市場指標，更在今年喜迎55周年，日前（7日）便舉行慶祝酒會，邀請到香港特別行政區政府財政司司長陳茂波，聯同恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵及恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯主持誌慶典禮，同場雲集一眾政商及金融界別人士，一起慶祝恒指里程碑。

陳茂波司長特別擔任活動的頒獎嘉賓，向4間自恒指成立以來一直位列成份股的公司頒發「恒生指數55年紀念獎」，分別為中電控股有限公司、香港中華煤氣有限公司、滙豐控股有限公司，以及電能實業有限公司，各公司高層代表親身到場領獎，場面熱鬧。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（中間）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左）、恒生指數公司行政總裁巫婉雯（右）主持恒生指數55周年誌慶典禮。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（中間）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左）、恒生指數公司行政總裁巫婉雯（右）主持恒生指數55周年誌慶典禮。

施穎茵在活動中表示，55年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映着市場的活力及韌性。「有賴我們已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作本行內部參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，我們的業務至今已拓展至橫跨36個市場，令人引以為傲，當中更包括我們最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。」

巫婉雯分享指：「恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此我們積極創新求變，推出具前瞻性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。」

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香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（右四）、恒生銀行董事長利蘊蓮（右三）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左四）、恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯（左三）及一眾董事會成員，包括執行董事兼財務總監蘇雪冰（左一）、獨立非執行董事王小彬（左二）、獨立非執行董事鍾郝儀（右二），及恒生銀行有限公司獨立非執行董事林詩韻（右一）一同在誌慶典禮中祝酒。

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（右四）、恒生銀行董事長利蘊蓮（右三）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左四）、恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯（左三）及一眾董事會成員，包括執行董事兼財務總監蘇雪冰（左一）、獨立非執行董事王小彬（左二）、獨立非執行董事鍾郝儀（右二），及恒生銀行有限公司獨立非執行董事林詩韻（右一）一同在誌慶典禮中祝酒。

（特約分享）

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