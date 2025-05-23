恒瑞醫藥耀才暗盤曾高見59元，收報58.45元，升14.4元或32.7%，未計手續費，一手200股，帳面賺2880元。輝立暗盤收報58.85元，較招股價升14.8元或33. 6%，未計手續費，一手200股，帳面賺2960元。

根據最新分配結果公告，恒瑞醫藥一手200股中籤率為10%，抽50手(1萬股或44.05萬元)才穩獲一手。

而另一隻掛牌的新股，新加坡微小核糖核酸技術公司Mirxes(2629)，以每股23.3元定價，集資淨額約8.81億元，香港公開發售部分超額24.51倍。根據最新分配結果公告，認購一手100股為中籤率95%。耀才暗盤收報31元，較招股價升7.7元或33.05%，未計手續費，一手100股，帳面賺770元。輝立暗盤收報31.2元，較招股價升7.9或35.65%，未計手續費，一手100股，帳面賺790元。