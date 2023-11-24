恒生下調本港2023年GDP增長預測至3.3%　銀行貸款再收縮

繼多間機構相繼調低本港GDP增長預測後，最新恒生經濟研究部表示，因本地復甦不似預期，故將2023年香港經濟增長預測，由4%調低至3.3%，又指本港進出口表現未如預期，私人消費仍是經濟增長的主要動力來源。

恒生認為，本港進出口表現未如預期，私人消費仍然是經濟增長的主要動力來源，金融環境偏緊導致銀行貸款下降，但預計明年隨著主要央行放寬貨幣政策，金融環境或有所改善。

恒生指，由於去年的比較基數較低，市場對第三季的經濟數據期望較高，儘管第三季本港經濟按年實質增長4.1%，高於第一季及第二季分別為2.9%及1.5%的增長，但第三季僅增加0.1%，第三季數據較預期疲弱。

銀行貸款降幅有所擴大

恒生表示，銀行貸款已連續 16 個月按年下跌，且降幅有所擴大，對上一次銀行貸款長時間收縮已是2004年之前。而與貿易相關的貸款跌幅最為顯著，今年年均收縮約20%。

恒生指出，儘管近期樓市低迷，另一重要貸款類別住宅按揭貸款仍保持增長，但住宅按揭貸款3.4%的增幅仍明顯低於樓市回調前約8%的平均增長。 由於利率上升，過去一年的銀行貸款統計數據未如理想，但恒生預料情況不會長時間維持，又認為環球貨幣政策的緊縮周期已接近尾聲，甚至已經結束。

料減息周期最早可能會在2024年中開始

恒生續指，主要央行，尤其是美國聯儲局，均暗示停止加息的可能性。美國最新公布的通脹和就業市場數據，亦支持聯儲局加息周期已完結的看法。市場現時預期未必會再有進一步加息行動，並預計減息周期最早可能會在2024年中開始。