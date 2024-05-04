恒生保險調查：僅約22%受訪者有信心夠充足退休儲備

恒生保險日前進行一項退休調查，結果顯示，只有約 22% 受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70% 表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃。

61%受訪者已將創造被動收入

恒生保險此前訪問近550名，年齡介乎18至65歲的本港在職人士。結果發現，只有約22%受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70%表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃，約61%已將創造被動收入的策略納入其退休計劃中。

另外，調查的所有受訪者中只有不足三分一已購買延期年金，但約 50%表示現正考慮或計劃購買延期年金，以確保退休後有穩定的收 入來源。當中尤以年輕人對延期年金的興趣最為濃厚，有近60%的年輕人熱衷於此類計劃。