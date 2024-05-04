恒生保險調查：僅約22%受訪者有信心夠充足退休儲備

恒生保險日前進行一項退休調查，結果顯示，只有約 22% 受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70% 表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃。
61%受訪者已將創造被動收入
恒生保險此前訪問近550名，年齡介乎18至65歲的本港在職人士。結果發現，只有約22%受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70%表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃，約61%已將創造被動收入的策略納入其退休計劃中。
另外，調查的所有受訪者中只有不足三分一已購買延期年金，但約 50%表示現正考慮或計劃購買延期年金，以確保退休後有穩定的收 入來源。當中尤以年輕人對延期年金的興趣最為濃厚，有近60%的年輕人熱衷於此類計劃。
年輕客投保延期年金數字有增長
恒生保險行政總裁林禧彥表示，據聯合國最新的統計數據指出，港人的平均預期壽命高踞世界第二位，及早規劃退休及作出妥善準備至關重要。延期年金能創造可靠的被動收入，在支持退休生活方面發揮重要作用。
林禧彥指，近年該企年輕客群投保延期年金的數字與日俱增。在2023年，31至40歲客戶投保延期年金的人數，較2019年延期年金首推時顯著增加150%。
此外，恒生保險推出升級版「晉盛」延期年金人壽保險計劃「晉盛延期年金」，為認可合資格延期年金產品，預期總內部回報率為 3.79%至4.35%（適用於港元和美元計劃）及2.60%至3.19%（適用於人民幣計劃）。