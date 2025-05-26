恒生及東亞銀行首席經濟師請辭　據報與業務調整無關屬個人原因

近日有裁員行動的本港銀行恒生銀行(0011)，加入該行已18年的經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇，據悉以家庭原因請辭，但與該行近期業務調整無關。另外，出任東亞銀行(0023)首席經濟師僅3年的蔡永雄亦因個人理由請辭。

本地媒體報道，近期兩間老牌銀行的首席經濟師皆因家庭或個人理由先後請辭，有關空缺現正公開招聘，根據恒生及其母公司滙豐銀行的公開招聘資料，恒生正聘請首席經濟師一職。恒生發言人表示，薛俊昇早前因家庭原因已提出請辭，並將於8月中旬離任，該行現就相關職位作公開招聘。

東亞蔡永雄入職僅三年

另外，東亞銀行月初在官網刊登招聘廣告，資料顯示該行正招聘首席經濟師一職。東亞發言人表示，蔡永雄已因個人理由請辭，行方現透過內部及對外招聘，物色繼任人選。

蔡年逾50歲，辭職後暫未有下一站工作規劃。他從事經濟研究、分析師及顧問工作近25年，曾在中銀香港工作7年，2022年6月加入東亞擔任首席經濟師。

