恒生夥貿發局辦「Innoclub」平台，三間本地初創企業獲獎。

由香港貿易發展局和恒生銀行，為粵港澳大灣區城市的初創企業和中小企打造的一站式平台InnoClub ，周五（8日）公布首屆 InnoClub 年度優秀企業的三家得獎企業，包括香港領先的線上醫療平台iMeddy，餐飲行業革新者點單（DimOrder），以及快速發展的生物科技初創企業啟碼策生物科技（Decode Cure）。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，香港貿發局全年無休為中小企和初創企業提供全面支持，協助他們轉型發展，抓緊機遇。InnoClub見證着香港在創科領域的重大進步，並為行業的持續成長作出貢獻。首屆InnoClub Awards的獲獎者iMeddy、點單和啟碼策生物科技，代表了香港最新一代的創新人才，彰顯香港作為區內創科中心的地位。 恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，憑該行多年在本地市場建立的強大網絡，該行致力於支持初創企業及中小企發展。與香港貿發局共同創立的InnoClub提供了一個獨特平台，推動成員公司的成長。我們提供全面的支援，包括商務交流、商業配對、度身設計的銀行服務以及營銷渠道。得獎者展現了InnoClub 促進他們成長的成果，該行立志進一步提升InnoClub，並促成更多與得獎者類似的成功案例。」