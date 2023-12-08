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財經
2023-12-08 17:55:00

恒生夥貿發局辦「Innoclub」平台　三間本地初創企業獲獎

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恒生夥貿發局辦「Innoclub」平台，三間本地初創企業獲獎。

由香港貿易發展局和恒生銀行，為粵港澳大灣區城市的初創企業和中小企打造的一站式平台InnoClub ，周五（8日）公布首屆 InnoClub 年度優秀企業的三家得獎企業，包括香港領先的線上醫療平台iMeddy，餐飲行業革新者點單（DimOrder），以及快速發展的生物科技初創企業啟碼策生物科技（Decode Cure）。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，香港貿發局全年無休為中小企和初創企業提供全面支持，協助他們轉型發展，抓緊機遇。InnoClub見證着香港在創科領域的重大進步，並為行業的持續成長作出貢獻。首屆InnoClub Awards的獲獎者iMeddy、點單和啟碼策生物科技，代表了香港最新一代的創新人才，彰顯香港作為區內創科中心的地位。

恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，憑該行多年在本地市場建立的強大網絡，該行致力於支持初創企業及中小企發展。與香港貿發局共同創立的InnoClub提供了一個獨特平台，推動成員公司的成長。我們提供全面的支援，包括商務交流、商業配對、度身設計的銀行服務以及營銷渠道。得獎者展現了InnoClub 促進他們成長的成果，該行立志進一步提升InnoClub，並促成更多與得獎者類似的成功案例。」

三間本港初創企業獲獎

iMeddy 榮獲 InnoClub GBA Innovator Award，該公司在廣州南沙設立了一家互聯網醫院，運用其創新數碼平台，使香港醫生能擔任該院的輔助醫務人員；更實現香港合法註冊的藥品無縫運送到大灣區。在香港特區政府為大灣區企業提供的積極支持下，iMeddy計劃將服務範圍擴展至中醫領域。

DimOrder為InnoClub Industry Impact Award的得獎者。DimOrder開發了一套涵蓋從點餐、結帳到餐廳管理、食材採購等多個環節的系統。在人工智能和大數據的支持下，它正協助餐廳實踐業務擴張計劃，以及把行銷策略和供應鏈管理自動化。

Decode Cure 為InnoClub Rising Star Award得獎者。Decode Cure旨在開發一種精確、快速和用法簡單的診斷方案，利用生物資訊學和大數據分析的組合技術來識別病原體。經過四年研發階段，其先進技術可在不到24小時內檢測引起肺炎和阿茲海默症等複雜疾病的病原體。此外，Decode Cure 也在疫情期間為香港特區政府的污水監測計劃作出貢獻。

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