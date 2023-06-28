恒生投資指港股估值處具吸引水平 市場仍待催化劑

中港股市今年以來下跌，反而歐美股市錄得正回報，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，受政治因素、內地經濟復甦較預期慢等因素拖累，港股走勢偏弱。不過，他說由於美國明年舉行總統大選、中美關係短期難以大幅改善，加上內地大水漫灌刺激經濟的可能性低，市場仍需靜待催化劑，不排除恒生指數市盈率由目前約10倍，進一步下試至8至9倍水平。

恒指目前市盈率約 10 倍

薛永輝指，恒指目前市盈率約10倍，低於過去10年的平均值，反映香港股票估值正處一個具吸引力水平，投資者可考慮以指數投資捕捉大市反彈，同時亦看好香港債券。

對於美國利率走勢方面，薛永輝認為，美國服務業勞動力偏緊，加上房價維持高企，令核心通脹回落速度較慢，市場料聯儲局或再加息1至2次、最多半厘，由於目前通脹黏性高，除非爆發大型金融危機，否則聯儲局今年轉向減息機會不大，最快明年才有可能減息。