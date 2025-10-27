恒生投資：美息或年內再減25點子 對港股保持「中性」看法 料金價短期受壓

股票市場方面，恒生投資對今年第四季港股保持「中性」看法，蘇浩程表示，2025年至今流入港股的南向資金創歷史新高，留意到南向資金對高息股需求較大，但同時對AI相關科技股的需求亦正在攀升。他又提到，與全球市場相比港股仍然被低估，現時港股預期市盈率為12.2倍，雖然高於十年平均值，但仍處於合理區間，企業基本面穩固。

美股近期多次創下新高，相信受惠於美國企業盈利上調的支持和美聯儲重啟減息周期。另外，美股科技企業盈利高於預期，關稅似乎並未對企業盈利造成明顯影響，惟恒生投資認為現時估值偏高。整體而言，雖然市場有正面訊號，但考慮到過高的估值及美國就業市場輕微軟化可能會導致短期波動，因此對美國市場維持中性看法。

內地方面，蘇浩程指二十屆四中全會提出「十五五」規劃，料內地將深化發展半導體、人工智能和機器人等新興產業。蘇浩程提醒，近期內地經濟增長疲弱，投資者需小心觀察，留意會否有政策出爐刺激內需，因此同樣保持「中性」看法。

金價年初至今上漲約55%，不斷創歷史新高，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊分享，黃金ETF年初至今錄得約640億美元的流入，創20年歷史高位。其中亞洲對黃金ETF有持續需求，2025年流入約124億美元，佔全球20%。而亞洲黃金ETF的資金流主要來自中國，佔17.5%。

李佩珊認為，政府最新施政報告提出推動香港的國際黃金交易，鞏固香港作為亞洲重要黃金市場地位，料將提升市場深度與流動性，吸引國際資金流入香港黃金交易市場。面對近期金價波動，蘇程浩預期，受全球地緣政治緩和影響，料金價短期內會有回調壓力，惟整體趨勢上，黃金仍會有來自央行的支持。