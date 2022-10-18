恒生指數一度倒跌 安踏挫逾9%（持續更新）

英國還原經濟政策及美國企業業績理想帶動亞洲股市，港股跟隨高開。（資料圖片）

恒生指數今早隨外圍高開247點或1.5%後，上升乏力，掉頭向下，最新下跌29點或0.18%，報16,583點，恒生科技指數升幅收窄至26點或0.82%，最新報3,226點。

安踏體育（2020）急跌至逾2年新低，最新報74元，跌幅9.5%，為表現最差藍籌股。該公司昨天公布第三季銷售表現，各個品牌均錄得增長，大致符合預期，惟市場對行業前景仍缺乏信心，多個券商亦下調給予安踏的目標價。李寧（2331）亦繼續捱沽，最新下跌5.5%，報52.5元。

比亞迪（1211）預期第三季盈利按年升逾3倍，股價裂口高開6.1%後升幅收窄，最新報201.8元，成交有14.4億元。比亞迪預期，第三季盈利55.05億至59.05億人民幣，按年升3.34倍至3.65倍；去年同期盈利12.7億人民幣。首三季盈利增逾2.7倍亞迪預期，今年首三季盈利91億至95億人民幣，按年增長2.72倍至2.89倍；去年同期盈利24.43億人民幣。

科技股向，阿里巴巴（9988）最新升1.4%，美團（3690）及騰訊（700）分別升0.3%及1.2%。英國經濟政策還原，匯控（005）升不足1%。

安踏跌至逾2年新低 李寧跌逾5%

美股三大指數收市上升2% 以上，道瓊斯工業指數重上3萬點以上，最多曾升近680點，收市報30,185點，升550點，升幅近1.9%。納斯達克指數收市報10,675點，升354點，升幅3.4%。標準普爾500指數收市報3,677點，升94點，升幅約2.7%。

繼摩根大通、花旗及摩根士丹利後，美國銀行和紐約梅隆銀行業績亦好過市場預期，兩間股價分別升6%和5%。周二將公布業績的高盛，亦升逾2%。標普500銀行股指數亦升逾3%。

亞馬遜和Tesla升逾6%和7%，蘋果升近3%，帶動標普500成長股指數升逾3%，創近3個月以來最大單日百分比升幅。