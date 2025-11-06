恒生指數公司與數碼港及本地初創攜手 運用創新生成式人工智能方案 提升指數營運效率

（前排左三至右）恒生指數公司董事、行政總裁兼客戶管理總監巫婉雯、恒生指數公司執行董事長李文龍、數碼港主席陳細明、數碼港行政總裁鄭松岩博士、數碼港首席公眾使命官陳思源及INF無限光年香港總經理王艾華，聯同各高級管理人員於香港金融科技周2025活動中，共同宣布推出用於計算流通系數的創新生成式人工智能應用方案。

恒生指數公司與數碼港於去年共同建立「指數創新實驗室」，並於今年香港金融科技周上，宣布推出全港首個基於「指數創新實驗室」的生成式人工智能應用方案，從而提升指數營運效率。隨著金融科技及指數化投資的應用日益廣泛，恒生指數公司每日要處理的數據量大幅飆升，為應對瞬息萬變的股市，恒生指數公司致力提升數據處理能力，迎合市場需要。

夥拍數碼港社群成員「 INF 無限光年」 建立領先標準

作為恒生銀行與數碼港合作的一部分，恒生指數公司於去年與數碼港推出全港首個「指數創新實驗室」，與數碼港社群中的200多家創新機構互動。恒生指數公司最新宣布與數碼港社群成員「INF無限光年」共同開發創新方案，利用生成式人工智能技術，助恒生指數公司大大提升了數據處理效率。

該生成式人工智能方案協助整合流通量調整系數（流通系數）所需數據。流通系數反映上市公司可供公開交易的股份比例，於計算指數股票權重佔重要地位，也是反映整體市場表現的關鍵要素。現時方案已應用於包括恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數等，將整合流通系數所需數據的時間縮短了三分之二，處理上市公司相關數據的能力亦提升達四倍。