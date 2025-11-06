恒生指數公司與數碼港及本地初創攜手 運用創新生成式人工智能方案 提升指數營運效率

恒生指數公司與數碼港於去年共同建立「指數創新實驗室」，並於今年香港金融科技周上，宣布推出全港首個基於「指數創新實驗室」的生成式人工智能應用方案，從而提升指數營運效率。隨著金融科技及指數化投資的應用日益廣泛，恒生指數公司每日要處理的數據量大幅飆升，為應對瞬息萬變的股市，恒生指數公司致力提升數據處理能力，迎合市場需要。
夥拍數碼港社群成員「INF無限光年」 建立領先標準
作為恒生銀行與數碼港合作的一部分，恒生指數公司於去年與數碼港推出全港首個「指數創新實驗室」，與數碼港社群中的200多家創新機構互動。恒生指數公司最新宣布與數碼港社群成員「INF無限光年」共同開發創新方案，利用生成式人工智能技術，助恒生指數公司大大提升了數據處理效率。
該生成式人工智能方案協助整合流通量調整系數（流通系數）所需數據。流通系數反映上市公司可供公開交易的股份比例，於計算指數股票權重佔重要地位，也是反映整體市場表現的關鍵要素。現時方案已應用於包括恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數等，將整合流通系數所需數據的時間縮短了三分之二，處理上市公司相關數據的能力亦提升達四倍。
促進香港金融科技發展
恒生指數公司行政總裁巫婉雯：增加投資香港市場的信心
恒生指數公司作為區內領先的指數公司，是香港金融市場重要的基石。透過編制指數及豐富其產品生態系統，助投資者把握市場機遇。恒生指數公司董事、行政總裁兼客戶管理總監巫婉雯指出，是次合作能進一步優化營運效率及服務標準。她分享，「近年創新科技急速發展，我們一直積極創新求變，推出不同的指數產品，助我們在金融領域中保持競爭優勢，同時促進本地金融科技生態的成長及發展。特別在指數計算方面，透過運用創新科技不斷提升我們的指數編制實力，從而鞏固我們行業領先地位，引領業界持續邁步向前。」她特別提到今年10月底，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值超過1,100億美元，「這是我們重要里程碑。這亦彰顯國際投資者對香港資本市場的信心，亦突顯市場對指數及其相關數據之需求。」
推動金融業數碼轉型
數碼港行政總裁鄭松岩博士：鞏固香港金融中心地位
是次數碼港社群成員「INF無限光年」的生成式人工智能方案成功獲恒生指數公司採用，成為推動本港金融科技的重要力量。數碼港行政總裁鄭松岩博士表示，與恒生指數公司的緊密合作展示了人工智能在提升效率與創新上的變革力量。自2024年起，雙方與數碼港企業共同利用人工智能等前沿科技，更精準地處理數據，加速開發精密指數，為市場帶來更多元選擇。他補充，「我們將繼續與各界合作，共同推動香港金融業的數碼轉型、智能化升級和可持續發展，鞏固香港作為國際創科及金融中心的地位。」