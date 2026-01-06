恒生指數升363點 滙豐升逾3%破頂 國泰逆市跌 (更新)

道指創歷史新高。恒生指數承接美股走勢，今日（6日）高開155點，開市重上26,500點水平，報26,502點。恒生高開高走，臨近中午收市前曾升510點，高見26,858點，午後恒指升幅放緩，最終升363點，收報26,710點，成交2917.58億元。國指升95點，報9,244點；科指升83點，報5,825點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.28%，報632.5元；美團（3690）升0.66%，報106.1元；阿里巴巴（9988）跌1.31%，報150.8元；京東（9618）升1.58%，報115.5元；百度（9888）升1.74%，報145.9元；小米（1810）跌1.47%，報38.76元；快手（1024）升2.58%，報75.5元。
國航（753）減持國泰航空（293）約1.61%股份，國泰股價跌2.6%，報12.75元；國航升1.96%，報7.29元。
滙控（005）升3.12%，報128.8元。
泡泡瑪特（9992）升1.68%，報199.5元。
委內瑞拉馬杜羅夫婦被捕，市場避險情緒升溫，帶動金價。紫金礦業（2899）升4.48%，報38.26元；紫金黃金國際（2259）升4.04%，報149.5元。