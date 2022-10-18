恒生指數半日升171點 阿里健康比亞迪升逾6%（持續更新）

恒生指數今早表現反覆，隨外圍高開247點或1.5%後，一度掉頭下跌54點或0.32%，再迅速反彈，半日收報16,784點，升171點或1%。科技股跑贏大市，恒生科技指數半日升79點或2.5%，中午收報3,279點。

安踏體育（2020）最多急跌1成，低見73.65元的逾2年新低，最新報77.6元，跌幅收窄至5.1%，為表現第二差藍籌股，跌幅稍低於碧桂園服務（6098）的5.1%。安踏公布第三季銷售表現，各個品牌均錄得增長，大致符合預期，惟市場對行業前景仍缺乏信心，多個券商亦下調給予安踏的目標價。李寧（2331）亦繼續捱沽，最新下跌5.5%，報52.5元。

比亞迪（1211）預期第三季盈利按年升逾3倍，股價裂口高開6.1%，中午收市報204.6元，成交有17.4億元。比亞迪預期，第三季盈利55.05億至59.05億人民幣，按年升3.34倍至3.65倍；去年同期盈利12.7億人民幣。首三季盈利增逾2.7倍亞迪預期，今年首三季盈利91億至95億人民幣，按年增長2.72倍至2.89倍；去年同期盈利24.43億人民幣。

安踏曾跌1成至2年新低

科技股向好，阿里健康（241）升逾6%，為今早升幅最大藍籌。阿里巴巴（9988）最新升3.3%，美團（3690）及騰訊（700）均上升約1.9%。英國經濟政策還原，匯控（005）升逾2%。

美股三大指數收市上升2% 以上，道瓊斯工業指數重上3萬點以上，最多曾升近680點，收市報30,185點，升550點，升幅近1.9%。納斯達克指數收市報10,675點，升354點，升幅3.4%。標準普爾500指數收市報3,677點，升94點，升幅約2.7%。