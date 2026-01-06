恒生指數半日升468點 滙豐升逾3%破頂 國泰逆市跌 (更新)

道指創歷史新高。恒生指數承接美股走勢，今日（6日）高開155點，開市重上26,500點水平，報26,502點。恒生高開高走，臨近中午收市前曾升510點，高見26,858點，半日升468點，報26,815點，成交1626.78億元。國指升147點，報9,296點；科指升126點，報5,868點。
科技股個別發展，騰訊（700）升2.08%，報637.5元；美團（3690）升1.9%，報107.4元；阿里巴巴（9988）升0.13%，報153元；京東（9618）升2.73%，報116.8元；百度（9888）升2.86%，報147.5元；小米（1810）跌1.02%，報38.94元；快手（1024）升3.26%，報76元。
國航（753）減持國泰航空（293）約1.61%股份，國泰股價逆市跌3.59%，報12.62元；國航升0.14%，報7.16元。
滙控（005）升3.2%，報128.9元。
泡泡瑪特（9992）升2.55%，報201.2元。
委內瑞拉馬杜羅夫婦被捕，市場避險情緒升溫，帶動金價。紫金礦業（2899）升5.03%，報38.46元；紫金黃金國際（2259）升3.62，報148.9元。