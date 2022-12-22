恒生指數半日升528點 內需股搶鏡申洲兩日升14%

港股今早裂口高開376點其後升勢持續，上午最高見過574點，中午收報19,688點，半日升幅仍有528點或2.8%，成交金額576.7億元，較昨日有所回升。

藍籌科技股全線上升，重磅股騰訊（700）曾升近5%，高見325.8元；阿里巴巴（9988）及美團（3690）半日分別上升4.8%及5.7%。京東集團（9618）及百度（9888）升幅更有6.3%及5.8%。其他股份方面，匯控（005）及友邦（1299）亦升逾1%。

不過最搶鏡要選內需股，三大升幅藍籌全為內地消費股，海底撈（6862）、李寧（2331）及申洲國際（2313）連升兩日，半日升幅順序為8.9%、6.8%及6.6%。申洲股價今早升幅曾多達7%，一度高見86.9元，兩日累計申洲已上升近14%。

花旗最新發表報告稱，Nike公布的2023財年第二季業績優於預期，其中大中華區扭虧，以固定匯率計錄6%增長。Nike管理層相信庫存高峰已過，預期中國的庫存水平可回復至健康水平，申洲明年中國工廠產能使用率可望有改善，因Nike估計會增加訂單。花旗重申對申洲股份「買入」評級，目標價115元。

海底撈為升幅最大藍籌 半日漲近9%

北水半日流入增至27.89億人民幣，是一周來最高。北水以分別1億元及0.97億元淨買入兩大中資電訊股中國移動（941）及中國電信（728），買入藥明生物（02269）及李寧（02331）則分別有0.93億元及0.43億元淨買入。沽出方面，2.2億元沽快手（1024）、2億沽美團；沽出中國海洋石油（883）及新東方在綫（1797）則分別有1.7億元及1.6億元。

港股通回歸正淨流入，金額僅為18.26億元人民幣，港股通滬深成交，扭轉連續3個交易日錄淨沽出後，錄得淨買入，也只錄得3.5億元淨買入。