恒生指數插水累南韓「國指ELS」蝕13.4億港元　民眾寒冬示威求退錢

港股大插水，香港散戶「大叫救命」之外，南韓民眾亦是受害者之一。南韓有銀行及券商出售與恒生國企指數掛鈎的股票掛鈎證券（ELS），令不少投資者投資本金3年，慘蝕逾半至56%。當地有民眾甚至冒寒冬到金融金融監察院（FSS）示威，要求退錢。

南韓ELS損失率更高達51.72%

據南韓媒體報道，在1月12日到期的ELS票據（29447號ELS），共錄得1,067韓圜（折合6.2億港元）的虧損，一星期後到期票據，損失率達56.05%，虧損急增至2,296億韓圜（折合13.4億港元），意味不少散戶投資3年本金慘蝕逾半。至於「1528號ELS票據」，損失率更高於51.72%，兩款產品均有投資於香港恒生國指。

韓媒又指，隨著國指在2024年初開局至今，ELS本金損失的幅度超乎預期已下挫近10%，從去年底的5,768.5跌至截至23日的5,140。在全球主要國家股市中，港股更是今年以來唯一出現兩位數跌幅的股市。其中《The Korea Herald》更形容港股指數「臭名遠播」（notorious）。

回顧國指在3年前，曾經創出12,228點高位，其後不斷下跌，至今已跌至5,000點水平，跌幅將近六成。

韓國ELS產品是韓國金融機構、韓國銀行2021年以中國企業指數為依據設計的產品。當時中國A股在2019年、2020年、2021年，已經連續三年上漲。