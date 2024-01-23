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財經
2024-01-23 18:00:00

恒生指數插水累南韓「國指ELS」蝕13.4億港元　民眾寒冬示威求退錢

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恒生指數插水累南韓「國指ELS」蝕13.4億港元，民眾寒冬示威求退錢。(網上圖片)

港股大插水，香港散戶「大叫救命」之外，南韓民眾亦是受害者之一。南韓有銀行及券商出售與恒生國企指數掛鈎的股票掛鈎證券（ELS），令不少投資者投資本金3年，慘蝕逾半至56%。當地有民眾甚至冒寒冬到金融金融監察院（FSS）示威，要求退錢。

南韓ELS損失率更高達51.72%

據南韓媒體報道，在1月12日到期的ELS票據（29447號ELS），共錄得1,067韓圜（折合6.2億港元）的虧損，一星期後到期票據，損失率達56.05%，虧損急增至2,296億韓圜（折合13.4億港元），意味不少散戶投資3年本金慘蝕逾半。至於「1528號ELS票據」，損失率更高於51.72%，兩款產品均有投資於香港恒生國指。

韓媒又指，隨著國指在2024年初開局至今，ELS本金損失的幅度超乎預期已下挫近10%，從去年底的5,768.5跌至截至23日的5,140。在全球主要國家股市中，港股更是今年以來唯一出現兩位數跌幅的股市。其中《The Korea Herald》更形容港股指數「臭名遠播」（notorious）。

回顧國指在3年前，曾經創出12,228點高位，其後不斷下跌，至今已跌至5,000點水平，跌幅將近六成。

韓國ELS產品是韓國金融機構、韓國銀行2021年以中國企業指數為依據設計的產品。當時中國A股在2019年、2020年、2021年，已經連續三年上漲。

南韓民眾寒冬示威「求退錢」

有南韓民眾指，因該國銀行及證券行的不良銷售而導致其出現大額損失。「香港ELS受害者協會」於1月19日，在南韓金融監督院前舉行抗議活動，要求銀行方提供賠償及退錢。召集人發言稱，「(銀行)明知國企指數，在2016年knock-in（損失發生區間，跌出「低風險」），是有風險商品，但故意不向顧客說明，違反金融消費者保護法，是進行了不正當推薦。」

分析：國指仍有機會反彈

但有南韓分析指，國指仍有上升空間。NH Investment & Securities 研究員Ha Jae-seok表示，國企指數或有上升空間，「1個月、3個月和6個月內經歷20%以上反彈的機率，分別為4.1%、13.2%和18.7%，雖然不高，但也不是完全不可能成為現實。」

另有分析指，中國經濟衰退是該指數下跌的主要原因。由於對經濟敏感的IT、金融、房地產等產業佔比達到70%，該指數的下跌在所難免。

恒生指數插水累南韓「國指ELS」蝕13.4億港元　民眾寒冬示威求退錢
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