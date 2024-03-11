恒生指數插水累南韓「國指ELS」買家大蝕　韓國FSS：虧損或達340億

港股近年表現疲弱，遠在南韓的投資者亦受到波及。韓國金融監督院（FSS）指出，在一系到案例中發現，部份當地大型券商向散戶出售有關恒生指數高風險結構性產品存在不當陳述，又指出不少投資者乃是退休人士。當局甚至指出，若國指保持於當前水平，預料有關產品於年內錄得損失約5.8萬億韓圜（折合約44億美元／折合約343億港元）。

韓國FSS：虧損或達340億 FSS表示，指出經過對5間銀行及6間券商調查後，發現在銷售與恒生中國企業指數掛鈎的複雜金融產品方面，存在監管合規較差及系統性問題。當局又指，若國指保持於當前水平，預料有關產品於年內錄得損失約5.8萬億韓圜（折合約44億美元／折合約343億港元）。同時，監管部門將根據相關金融公司向客戶提供補償，以及重新挽回信心行動，以採取罰款等進一步措施。