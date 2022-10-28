恒生指數收市再創13年半新低 逾200股票見1年以上低位

港股再以13年半新低收市，全日收市下跌564點或3.7%，收報14,863點，全日成交1,246億元。科技股再成重災區，恒生科技指數下跌166點或5.6%，收報2,822點，騰訊（700）穩守200元，跌6.2%，但股王市值失守2萬億元；阿里巴巴（9988）跌4.9%，美團（3690）及京東集團（9618）分別跌逾8.1%及7.1%。

香港寬頻（1310）大幅削減末期息，甫開市即急插，最多跌足2成，收市仍18.9%，報4.73元，為今日第7大跌幅股份，收市為該公司2015年在港上市以來的新低。

21隻藍籌跌至逾1年新低

恒生指數今早低開3點，報15,424，一度倒升14點，高見15,441，不過南韓軍方指北韓今早發射一枚彈道導彈，亞太區區內股市受壓，港股升勢不保，持續向下，半日已下跌358點或2.3%；國企指數收造5,092，跌150點或2.9%。

恒指下午跌幅顯著擴大，午後開市不久已失守15,000點，並急瀉至13年新低，全日最低見14,770點，最終收報14,863點，仍接近全日最低位。總結全周，恒生指數下跌1,348點。國企指數跌213點或4.1%，報5,028點。