恒生指數早段反彈過百點 阿里巴巴造好

恒生指數今早高開149點後保持過百點升幅，最新報21,137點，升129點。恒生國企指數高開0.85%，最新報7,401。恒生科技指數高開1.2%，最新報4,603。

美國聯儲局主席鮑威爾堅持加息後美股周三反覆偏軟，無損亞洲股市升勢。澳洲200高見6,551，現報6,536，回升0.4%。新西蘭50指數回升1%報10,784。新加坡海峽指數回升0.9%報3,121。日京平均指數最新微跌0.01%。

阿里巴巴（9988）早科升近3%，最新報104.3元，升2.8%。外電報道，螞蟻集團據悉最快月內提交設立金融控股公司的行政許可申請，中國央行將公告受理。另外兩隻重磅科技股反覆靠穩，騰訊（700）升0.6元報370.6及京東集團（9618）無升跌。中電（002）連跌13日，今新跌近1%報64.95元。

中電連跌13日 長江生命科技回吐27%

昨天突然價量齊創新高的長江生命科技（775）最新回吐逾27%。長江生科昨天股價曾飆57%至1.02元，股價創逾21個月高，成交量亦創下2020年2月13日以來新高。

評級機構穆迪將碧桂園（2007）的高級無抵押評級由「Baa3」降至「Ba1」垃圾級別，評級展望為「負面」。公司回應表示，穆迪下調評級不會對公司償債能力和融資能力產生不利影響。碧桂園最新報4.52，微跌3仙。

世茂服務（873）復牌，今早最多跌逾1成，其後逐步回穩，最新報4.16元，較停牌1個多月前跌近1%。公司公布經審的全年業績，較對上年度多賺6成至11.1億元（人民幣，下同）。收入上升66.0%至83.4億元。每股基本盈利約為人民幣0.46元，較公司早前公布的未審核業績少1分人民幣。不派末期息。