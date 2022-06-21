恒生指數高開 滙控早段升逾4%

恒生指數開市報21,264點，較上市收市高開101點或0.5%，滙控（005）領漲，早段最多升4.1%，見51.6元。滙控於倫敦及香港市場共回購276.64萬股，共涉約1.39億港元。當中，於倫敦市場回購117.76萬股，每股作價介乎5.269至5.38英鎊，每股加權平均價為5.3379英鎊，共涉資628.59萬英鎊（約6,041萬港元）。

中電（002）發盈警，料中期錄得綜合虧損，今早低開2.3%報70.9元，創52周新低，之後跌幅持續擴大，最新跌5.4%報68.65元。

恒生國企指數高開25點報7,425。恒生科技指數高開19點或0.4%報4,677。美團（3690）高開0.6元報200元；騰訊（700）高開0.3%報371.8元。

中電盈警 股價跌逾半成

美國「六月節」假期，美股周一休市，歐洲主要股市上升。歐洲股市造好，銀行、旅遊及能源股支持大市。倫敦富時指數收市報7121點，升105點，升幅1.5%。巴黎CAC指數報5920點，升37點，升幅0.64%。法蘭克福DAX指數報13265點，升139點，升幅1.06%。

歐洲央行總裁拉加德表示，必須將歐元區國家的金融碎片化風險消滅在出現初期，避免風險成為現實並阻礙貨幣政策傳導。

她又重申加息計劃，表示接下來的幾個月將以0.25厘的幅度加息，如果通脹進一步加劇，9月會以更大幅度加息，並指出9月後漸進但持續加息是合適的做法。

拉加德又認為，歐洲的金融及樓市出現突然修正的風險很高，自今年初以來，金融穩定的風險明顯增加，雖然到目前為止資產價格有序調整，但進一步及突然下跌的風險仍然很嚴重。