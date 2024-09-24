恒生指數｜人行「組合拳」救市　港股下午升逾700點近萬九關(持續更新)

大市成交暫1918億元 創逾4個月高位

【14:55更新】恒生指數下午繼續造好，最新升逾700點，報18,955點水平，大市成交1,918億元，是自今年5月16日以來的高位；恒生科技指數升200點，報3,897點；國企指數升307點，報6,696點。

京東中午升逾7% 招行飇9%冠藍籌

【12:30更新】重磅科技股帶領升勢，其中騰訊(700)升2%，報396.6元；美團(3690)升逾4%，報138.8元；阿里巴巴(9988)升近4%，報90.15元；京東(9618)升逾7%，報121.4元。