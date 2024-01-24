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財經
2024-01-24 16:43:00

恒生指數｜人行預告降準港股收市升545點　阿里巴巴升逾7%

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港股。(蘇文傑攝)

港股。(蘇文傑攝)

港股昨日彈高390點後，今早高開逾200點。恒指高開248點，報15,602點；國指高開91點，報5,232點；科指升2.8%，報3,235點。

【16:40更新】

港股連升兩日，人民銀行宣布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。恒指升幅立即擴大，曾升621點，高見15,975。恒生指數收市升545點，報15,899點，大市全日成交1,288.07億；科指升4.24%，報3,281點；國指升4.13%，報5,353點。

新奧能源（2688）急升逾9%；中聯通（762）升逾8%，是表現最好的兩隻藍籌。

部分醫藥股走低，藥明康德（2359）和中生製藥（1177）跌1%至近2%。

【13:40更新】

恒生指數現升177點，報15,531點；科指升1.19%，報3,185點。

阿里巴巴（9988）升4.3%；百度（9888）升3%；網易（9999）升3.6%；美團（3690）升1.9%；騰訊（700）升0.8%。

潤啤（291）午後跌幅擴大，挫5.4%。

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【12:10更新】

恒生指數半日收報15,476點，升122點，大市半日成交額升587.61億；科指升0.64%，報3,167點。

科技股造好，阿里巴巴（9988）半日升4.2%領市，百度（9888）升4%；網易（9999）升3.4%；美團（3690）升2.8%；騰訊（700）升0.6%。

潤啤（291）、理想汽車（2015）跌4.2%，為半日表現最差藍籌股。

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【10:30更新】

恒生指數現升239點，報15,593點；科指升2.05%，報3,212點。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、百度（9888）、網易（9999），嗶哩嗶哩（9626）、快手（1024）分別升逾5%。

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