恒生指數｜俄烏有望停戰　港股下午升逾500點重上兩萬二　成交逾2000億(有片)

恒生指數來到蛇年持續造好，今日(13日)有消息指，俄烏戰爭有望停戰，美國總統特朗普啟動和談，消息進一步刺激港股交投氣氛。恒生指數今日(13日)高開100點，報21,958點後反覆向上，半日升逾333點，報22,191點，為去年10月8日以來首次，挑戰去年10月7日創下的23,241點高位。半日大市成交1,563億元；科指升79點，報5,360點；國指升107點，報8,165點。

頭5大活躍股票 阿里健康飆近兩成 【13:40更新】恒生指數下午升幅進一步擴大，截止發稿升522點，報22,381點，成交額達2,139億元。

阿里健康升逾17%，報5.2元，是表現最好的藍籌。其次為快手(1024)及百度(9888)均升逾一成；阿里巴巴(9988)升逾7%，報121.9元；美團升6.7%，報165.6元。 第六位是友邦(1299)升逾6%，報55.15元。 快手百度升逾7% 友邦漲逾6% 【12:30更新】阿里巴巴(9988)半日升近4%，報118.2元；同系的阿里健康升逾8%，報4.76元，是半日表現最好的藍籌。 快手(1024)及百度(9888)都升逾7%，是半日升幅第二、三多的藍籌，分別報50.25元和95.45元。 小米(1810)創辦人雷軍指，小米汽車已交付16萬輛車，股價升0.05元，報44.15元。 友邦(1299)升逾6%，報55.15元；滙控(005)升近1%，報85.2元；港交所(388)逆市跌近1%，報332.6元。

比亞迪系回吐，比亞迪跌0.57%，報350元；比亞迪電子(285)跌逾4%。報57.7元，是半日跌幅最大藍籌。 阿里「雙雄」造好 快手飆7% 【09:45更新】傳與蘋果合作的阿里巴巴(9988)升近3%，報117元；同系的阿里健康(241)再升逾7%，報4.73元，是現時表現最好的藍籌。 中芯國際(981)升逾1%，報48.7元；小米微升0.1%，報44.15元。快手(1024)急升7%，報50元。 騰訊(700)升0.6%，報446.8元；滙控(005)升近1%，報85元。 內房股回吐，融信中國(3301)跌8.3%，融創中國(1918)、萬科(2202)分別跌逾6%及4%，龍湖集團(960)跌1%。