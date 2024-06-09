恒生指數｜光大證券：維持下半年目標21000點　4種配置宜逢低吸納

（左起）光大證券國際證券策略師伍禮賢及 環球市場及外匯策略師湯麗鴻分析2024年的市場展望。

該行於去年底曾預期，2024年恒指全年最高目標21,000點，並指出港股今年走勢將先低後高，低位有機會產生在15,000點附近。回顧上半年港股市況，表現基本符合預期。

光大證券國際近日發表2024年下半年市場展望，光大證券國際證券策略師伍禮賢及環球市場及外匯策略師湯麗鴻預期，今年下半年環球經濟通脹放緩，料全球主要央行將維持現行利率一段時間，減息空間至今年底才開始出現，以紓緩經濟壓力，為復甦創造有利條件。

伍禮賢分析，今年首季內地經濟錄得5.3%增長，延續復甦趨勢。 而今年上半年內地央行相繼採取減息、降准等貨幣調控政策，釋放市場資金，亦為下半年的經濟復甦提供流動性支持。雖然下半年外部利率環境具不確定性，但目前內地製造業重回擴張水平，物價走出通縮區間，以及對外出口市場表現強勁，均有望成為經濟後續增長的具體表現。

他表示，下半年港股市場除繼續受到經濟活動擴張，以及寬鬆的貨幣環境支持外，內地長年期國債孳息率逐步從低位回升，亦有望提升投資者的投資信心，故繼續維持六個月前對港股的觀點，預期下半年恒指最高有機會上試21,000點水平。

光大證券：4種配置宜逢低吸納

在下半年可關注板塊方面，該行指，投資者可重點留意受惠市況估值回升，以及受到實體經濟復甦而景氣度提升的行業。2024年不妨重點留意大型科技、本地金融、民生消費及傳統汽車四大板塊。