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財經
2025-03-05 12:32:00

恒生指數｜兩會開幕恒指半日升377點　長和飆21%冠藍籌(持續更新)

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長和擬出售港口八成權益，預料套現1,480億港元，股價初段飆21%。(資料圖片)

長和擬出售港口八成權益，預料套現1,480億港元，股價初段飆21%。(資料圖片)

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第十四屆全國人大三次會議，今早(5日)在北京人民大會堂開幕。恒生指數高開258點，重上23,000點，成交34.78億，隨後不斷向上，一度升逾500點，半日報23,319點，升377點，成交1,351億；科指報5,637點，升102點；國指報8,520點，升152點。

長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

泡泡瑪特升逾6%破頂

【12:18更新】長和(001)擬賣港口料套現1,480億港元，股價半日升21%，報46.85元，成交37.79億，比昨日5.2億多出32億，是半日表現最好的藍籌。至於同系的長實(1113)升近5%，報35.2元。

領展(823)升逾3%，報36.2元。

芯片股造，中芯(981)反彈逾3%，報53.35元；華虹半導體(1347)升逾4%，報35.25元。

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泡泡瑪特(9992)升逾6%，報115.7元，盤中曾見117元破頂。

滙豐(005)回吐1.3%，報90.85元。

華潤置地逆市跌逾1%，報25.75元，是跌幅最大的藍籌。 

長和料套現1480億港元   總市值1800億

09:45更新】長和(001)擬出售和記港口非中國資產，包括巴拿馬港口股權，預料套現1,480億港元，股價大幅高開，初段升21%，報47.05元，成交21億，總市值約1,800億，是目前表現最好的藍籌。

科技股向上，騰訊(700)升逾2%，重上500元；阿里巴巴(9988)升0.5元，報128.5元；美團(3690)升逾3%，報166.6元；百度 (09888.HK)計劃發行以人民幣計值的優先票據，股價升1%，報85.75元。

車股反彈，比亞迪(1211)升0.8%，報341.8元；小米(1810)升逾2%，報51.75元；小鵬(9868)及理想汽車(2015)均升逾1%。

泡泡瑪特(9992)升半成，破頂高見115.8元。

金融股方面，滙豐(005)回吐0.45元，報91.6元；港交所(388)升逾1%，報341.6元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並作非任何投資或買賣建議。)

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 3_57.jpg

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