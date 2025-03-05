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財經
2025-03-05 09:58:00

恒生指數｜兩會開幕港股初段升548點　長和擬售港口飆逾兩成(持續更新)

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長和擬出售港口八成權益，預料套現1,480億港元，股價初段飆21%。(資料圖片)

長和擬出售港口八成權益，預料套現1,480億港元，股價初段飆21%。(資料圖片)

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第十四屆全國人大三次會議，今早(5日)在北京人民大會堂開幕。恒生指數高開258點，重上23,000點，成交34.78億，隨後不斷向上，恒指最新升548點，23,495點，成交440億。科指報5,686點，升149點；國指報8,570點，升203點。

長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

長和擬出售港口八成權益，包括巴拿馬碼頭股權。(資料圖片)

長和料套現1480億港元   總市值1800億

09:45更新】長和擬出售和記港口非中國資產，包括巴拿馬港口股權，預料套現1,480億港元，股價大幅高開，初段升21%，報47.05元，成交21億，總市值約1,800億，是目前表現最好的藍籌。

科技股向上，騰訊(700)升逾2%，重上500元；阿里巴巴(9988)升0.5元，報128.5元；美團(3690)升逾3%，報166.6元；百度 (09888.HK)計劃發行以人民幣計值的優先票據，股價升1%，報85.75元。

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車股反彈，比亞迪(1211)升0.8%，報341.8元；小米(1810)升逾2%，報51.75元；小鵬(9868)及理想汽車(2015)均升逾1%。

泡泡瑪特(9992)升半成，破頂高見115.8元。

金融股方面，滙豐(005)回吐0.45元，報91.6元；港交所(388)升逾1%，報341.6元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並作非任何投資或買賣建議。)

最低工資時薪｜2025年5月1日起增至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 最低工資時薪｜2025年5月1日起由每小時40元調升至42.1元。（am730製圖） 3_57.jpg

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