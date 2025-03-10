恒生指數｜升得太多？港股半日挫510點失24000　ATMXJ全跌(持續更新)

恒生指數今日(10日)低開115點，報24,115點，成交約149億元，其後一度轉升，惟後勁不繼，跌幅逐步擴大，半日報23,720點，跌510點，再失守24,000點關，成交1,779億元。恒指跌近3%，報5,857點；國指跌2%，報8,701點。

中芯回吐逾5% 蜜雪升7%一度破頂 【12:16更新】科技股普跌，騰訊(700)跌逾3%，阿里巴巴(9988)、美團(3690)及京東(9618)跌4%；小米(1810)跌逾2%，報52.85元；快手(1024)和嗶哩嗶哩(9626)分別轉跌3%及1%。百度逆市升1.5%，是半日最幅最大的藍籌。 半導體股受壓，中芯國際(981)跌逾5%，報51.55元；華虹半導體(1347)跌逾4%，報36.3元。

李寧(2331)跌約5.8%，報17.58元，是半日跌幅最大的藍籌。 蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)半日逆市升近7%，報379.6元，一度高見384.6元，再破頂。 滙豐(005)逆市靠穩升0.1%，毛戈平(1318)獲納入港股通標的，股價升6%破頂。 快手嗶哩嗶哩逆市升2% 蜜雪再漲逾5% 【09:45更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報528元；阿里巴巴(9988)跌2%，失守400元，報137.2元；美團(2690)跌逾2%，報178.9元；京東(9618)跌近3%，報165.2元。 快手(1024)逆市升0.15元，報約63元；嗶哩嗶哩(9626)逆市升逾2%。「凍資王」蜜雪(2097)再升逾5%，報374.6元。

中國聯通(762)及中芯國際(981)跌逾3%，分別報9.54元及52.6元，是目前跌幅最大的藍籌。 金融股方面，滙豐(005)升0.85%，報88.7元；港交所(388)跌2元，報357.8元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)