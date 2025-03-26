恒生指數｜半日僅升57點仍受壓20天線　長和「三連升」漲近2%(持續更新)

港股昨日(25日)跌561點，失守23,500點，穿20天線。恒指今日(26日)高開116點，最多升252點，惟其後升幅收窄，中午報23,402點，升57點，仍受壓20天線，大市成交1,138億元；國指報8,625點，升9點；科指報5,561點，升43點。
小米反彈1% 申洲績後升逾一成冠藍籌
【12:20更新】《彭博》報道指，長和(001)出售巴拿馬港口繼續推進，力爭4月2日前簽最終協議。長和股價「三連升」，今早曾升3.9%，半日仍升近2%，報45.9元，升0.85元。
昨日因配股急跌的小米(1810)今反彈1%，報54.05元。比亞迪(1211)亦彈1%，報393.6元。惟比亞迪電子(285)和舜宇(2382)繼續弱勢，兩者均跌逾2%，報41.45元及75.2元。
快手(1024)績後倒升0.05元，報56.85元；騰訊(700)升0.3元，報503.5元；阿里巴巴(9988)升0.9元，報128.6元；美團(03690.HK)跌0.3元，報158.2元。
申洲國際(2313)去年多賺37%，末期息1.28元，股價升12%，報62.15元，是半日升幅最大藍籌。
農夫山泉(9633)跌8%，是半日跌幅最大藍籌。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)