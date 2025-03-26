恒生指數｜半日僅升57點仍受壓20天線　長和「三連升」漲近2%(持續更新)

小米反彈1% 申洲績後升逾一成冠藍籌

【12:20更新】《彭博》報道指，長和(001)出售巴拿馬港口繼續推進，力爭4月2日前簽最終協議。長和股價「三連升」，今早曾升3.9%，半日仍升近2%，報45.9元，升0.85元。

昨日因配股急跌的小米(1810)今反彈1%，報54.05元。比亞迪(1211)亦彈1%，報393.6元。惟比亞迪電子(285)和舜宇(2382)繼續弱勢，兩者均跌逾2%，報41.45元及75.2元。