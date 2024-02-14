恒生指數｜史美倫任內最後一次主持新春開市　稱港股有實力

港交所（388）周三（14日）舉行龍年首個交易日開市，同日是主席史美倫任內最後一次主持新春開市，港交所主席史美倫表示，感謝港交所、各機構及中央的支持及信任，有幸見證到本港由區域性市場發展成國際金融中心，由H股上市走到今天有互聯互通，她認為現時成績有賴大家一同建立。

史美倫：港股有實力、有韌力 開市儀式後，史美倫回應記者提問，她表示不同意坊間對港股市場悲觀的說法，她認為，港股「有實力、有韌力」，作為國際金融中心的優勢不變，有信心中國經濟未來向上發展，將帶動香港市場，不應低估香港能力。

至於去年市場大環境充滿挑戰，史美倫指，港股以外領域包括ETF、期貨、期權的成交均創新高，她相信新一年市場，會如龍的象徵般充滿活力和朝氣，港交所將持續革新市場，支持國際金融中心地位。 歐冠昇：香港繼續為東西資本的心臟 此外，港交所行政總裁歐冠昇即將於3月1日提早交棒，由陳翊庭接任，歐冠昇今早致辭時，亦感謝港交所同事及金融業界支持，並重申港交所在去年面對具挑戰的宏觀環境，仍有強勁業績，並在擴大互聯互通取得多項進展。