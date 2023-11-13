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財經
2023-11-13 12:40:00

恒生指數｜大摩料明年底目標18500點　指中國股市「令人失望」

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恒生指數｜大摩料明年底目標18500點，指中國股市「令人失望」。(資料圖片)

恒生指數｜大摩料明年底目標18500點，指中國股市「令人失望」。(資料圖片)

摩根士丹利（大摩）分析師郭強盛團隊預料港股及中國主要指數於明年底的目標價，與此前給予的明年6月目標價大致相若，料恒生指數的目標為18,500點，又指出中國股市「令人失望」。

料恒指最悲觀目標僅得萬一點

大摩表示，恒生指數明年底基本情境目標為18,500點，此前予恒指明年6月目標價同為18,500點相同，又指出在最樂觀情景下，目標價為21,500點，但在最悲觀情景目標則為11,350點。

而國企指數明年底的基本情境目標為6,350點，此前給予明年6月目標6,450點，下跌100點；在最樂觀情景下，明年底目標價7,400點，最悲觀情景目標則為3,800點。

大摩看淡中國卻看好印度

內地指數方面，大摩預料滬深300指數明年底的基本目標3,850點；在最樂觀情景下見4,500點，最悲觀見2500點；MSCI中國指數明年底的基本情境目標60，最樂觀情景見70，在悲觀情境見37。

大摩認為，內地企業基本面承壓，加上人民幣走弱，流動性亦存在不確定性，認為即使中央已推出不少「救市」措施及推動債務重組，但當局仍要作出更多努力，才能吸引投資者重返市場。

儘管大摩看淡中國，但看好印度的前景，指出預期明年印度名義經濟增長可達11.6%，而年青的人口結構及地緣政治風險偏低，將帶動資金流入並降低股票成本。

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