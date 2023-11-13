恒生指數｜大摩料明年底目標18500點　指中國股市「令人失望」

摩根士丹利（大摩）分析師郭強盛團隊預料港股及中國主要指數於明年底的目標價，與此前給予的明年6月目標價大致相若，料恒生指數的目標為18,500點，又指出中國股市「令人失望」。

料恒指最悲觀目標僅得萬一點

大摩表示，恒生指數明年底基本情境目標為18,500點，此前予恒指明年6月目標價同為18,500點相同，又指出在最樂觀情景下，目標價為21,500點，但在最悲觀情景目標則為11,350點。

而國企指數明年底的基本情境目標為6,350點，此前給予明年6月目標6,450點，下跌100點；在最樂觀情景下，明年底目標價7,400點，最悲觀情景目標則為3,800點。